Портнов vs Порошенко. Чиновник времен Януковича обвинил экс-президента в госизмене — все подробности Вчера, 14:29 2096 Цей матеріал також доступний українською Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Петр Порошенко Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Портнова, в котором Петра Порошенко обвиняют в государственной измене.

Речь идет о событиях 25 ноября прошлого года, когда при переходе корабельной группы ВМС Украины из Черного в Азовское море два бронированных катера и рейдовый буксир, а также их экипажи захватили российские пограничники.

Кроме того, бывшего заместителя главы администрации президента Януковича — Андрея Портнова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру по делам расстрелов на Майдане. Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк. Портнова ждут в ГПУ о 11:00 27 мая.

Измена Порошенко

Досудебное расследование проводится по трем статьям Уголовного кодекса Украины: действия, направленные на насильственное изменение или захват государственной власти, государственная измена и превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий. Об этом в комментарии Радио НВ сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Досудебное расследование проводится по трем статьям УК Украины

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21 мая по заявлению Портнова внесли сведения в единый реестр досудебных расследований относительно возможного совершения преступлений должностными лицами, занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти Украины. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой военно-морских сил Вооруженных сил Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива», — отметила Иванова.

Потеря неприкосновенности

Заявление в бюро направили сразу, как Петр Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования, сказал Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne.

По словам Портнова, у него готовы заявления о более 10 преступлениях, якобы совершенных Порошенко и людьми из его окружения. В этот перечень входят, в частности, экс-заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский и лидер фракции Максим Бурбак, а также лидер фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов.

У Портнова готовы заявления о более 10 преступлениях, якобы совершенных Порошенко и его окружением

Также чиновник времен Януковича добавил, что хочет добиться расследования операции по продаже Порошенко бизнесмену Сергею Тигипко Кузницы на Рыбальском. Он утверждает, что сделка состоялась через оффшорные компании.

«Действуя в корыстных личных интересах с целью захватить власть для наживы и распределения финансовых и природных ресурсов, президент Порошенко попытался ввести военное положение. Для этого он принес в жертву украинских граждан, украинских моряков. Но в этом не только состав узурпация власти, здесь второй состав — государственная измена. Мы считаем, что эти действия принесли ущерб украинской обороноспособности. Эти действия совершались для подрыва национальной безопасности», — отметил Портнов.

Пиар Портнова

В пресс-службе Петра Порошенко не прокомментировали заявления Портнова. А соратники бывшего президента назвали такие действия пиаром, способом дискредитации Порошенко. Об этом Радио НВ заявил заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

По его словам, сегодня ГБР может зарегистрировать производства в отношении любого гражданина.

Согласно украинскому законодательству, любой может написать заявление

«От себя лично могу сказать, что ожидаем следующее заявление уже от Виктора Януковича и нужно обязательно расследовать. Я думаю, что он также недоволен Порошенко. Я вам напоминаю, что у нас, согласно законодательству, любой может написать заявление. И они обязаны внести в ЕГР, провести проверку и дать ответ. Это больше похоже на пиар», — отметил Гончаренко.

Напомним, 19 мая экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину. Относительно него украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье государственная измена.

Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году. Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова. Из него снято обвинение через суд.