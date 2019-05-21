Портнов пообещал прийти на допрос в Генпрокуратуру
Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов отреагировал на вызов на допрос в Генпрокуратуру.
«Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана. Обязательно приду. Никогда раньше не доводилось оказаться в самом центре воровской малины», — заявил он на своей странице в Facebook.
Ранее СМИ со ссылкой на начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка сообщили, что Андрея Портнова вызвали на допрос на 11:00 27 мая в качестве свидетеля по делу об убийствах активистов во время Революции Достоинства.
Экс-первый заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов, который бежал из Украины после падения режима Януковича, вернулся в Киев 19 мая.
После этого он заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление против бывшего президента Петра Порошенко, обвинив его в «государственной измене» и «попытке захвата государственной власти». По этому заявлению ГБР начало досудебное расследование.