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Портнов пообещал прийти на допрос в Генпрокуратуру

Вчера, 18:20
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Портнов пообещал прийти на допрос в Генпрокуратуру - фото

Andrey Portnov via Facebook

Андрея Портнова вызывают на допрос в качестве свидетеля

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов отреагировал на вызов на допрос в Генпрокуратуру.

«Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана. Обязательно приду. Никогда раньше не доводилось оказаться в самом центре воровской малины», — заявил он на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ со ссылкой на начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка сообщили, что Андрея Портнова вызвали на допрос на 11:00 27 мая в качестве свидетеля по делу об убийствах активистов во время Революции Достоинства.

Экс-первый заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов, который бежал из Украины после падения режима Януковича, вернулся в Киев 19 мая.

После этого он заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление против бывшего президента Петра Порошенко, обвинив его в «государственной измене» и «попытке захвата государственной власти». По этому заявлению ГБР начало досудебное расследование.

Теги:   Убийства на Майдане Майдан Революция Достоинства Генпрокуратура Украины Андрей Портнов

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