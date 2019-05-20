Портнов заявил, что его охраняют полицейские с автоматами
Бывший заместитель главы Администрации
президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что по возвращении в Киев нанял полицейскую охрану.
Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsOne.
По его словам, он заключил соответствующий договор об охране из-за постоянных угроз, которые поступали в его адрес.
«Я чувствую себя в безопасности… Мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим
оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву», — сказал Портнов.
Портнов заявил, что намерен заняться в Украине
политической и юридической деятельностью, и в случае беспорядков не собирается
бежать из страны.
Напомним, что 19 мая Андрей Портнов вернулся в Украину
после пяти лет пребывания за границей.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие
не нашло доказательств совершения Портновым преступления.