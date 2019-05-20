Портнов заявил, что его охраняют полицейские с автоматами 20 мая, 19:12 767 Цей матеріал також доступний українською newsone.ua Андрей Портнов newsone.ua

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что по возвращении в Киев нанял полицейскую охрану.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, он заключил соответствующий договор об охране из-за постоянных угроз, которые поступали в его адрес.

«Я чувствую себя в безопасности… Мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву», — сказал Портнов.

Портнов заявил, что намерен заняться в Украине политической и юридической деятельностью, и в случае беспорядков не собирается бежать из страны.

Напомним, что 19 мая Андрей Портнов вернулся в Украину после пяти лет пребывания за границей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие не нашло доказательств совершения Портновым преступления.