Почти Квартал 95. Встреча Зеленского с главами фракций Рады в семи смешных диалогах
Администрация президента Владимира Зеленского опубликовала стенограмму его встречи со спикером Верховной Рады и главами фракций, на которой обсуждались досрочные выборы в парламент.
Первая встреча Зеленского с представителями украинской политики в статусе главы государства не обошлась без казусов и обоюдных колкостей.
Собрали все самые смешные диалоги, которые могли бы стать частью программы Квартала 95.
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Владимир Зеленский:
— Добрый день всем! Присаживайтесь пожалуйста. Мне кажется, что немного холодно. Да, а как теплее сделать?
Андрей Парубий, спикер Рады:
— Никто не обещал, что будет легко. (Смех в зале).
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Олег Ляшко, лидера Радикальной партии:
— Владимир.
Зеленский:
— Я знаю, кто я, не надо говорить столько.
Ляшко:
— А я знаю кто я.
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Ляшко:
— Вы не сказали ни одного слова об отмене президентской неприкосновенности, неприкосновенности судей. Перед выборами вы обещали.
Зеленский:
— Мы это говорили.
Ляшко:
— Не говорили, во вчерашней речи этого не было.
Зеленский:
— Нет, слушайте, извините, что вы не редактор вчерашней моей речи, в следующий раз я вас позову.
Ляшко:
— На редактора? Это вам дорого будет стоить, когда я буду у Вас редактором. Позвать Медведева, он Порошенко писал замечательные доклады. Он хорошо знает украинскую историю и обязательно в вашем докладе следующей напишет «Россия агрессор» и «оккупировала нашу территорию». Я в этом уверен. А хотите, я вам это напишу как спичрайтер.
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Ляшко:
— И последнее, 450 депутатов это много. Я предлагаю вам внести изменения в Конституцию в парламент о сокращении численности депутатов Верховной Рады до 250 человек. Мы с этой инициативой выступали во время избирательных кампаний…
Зеленский:
— А почему не приняли вашу инициативу?
Ляшко:
— Потому что вас избрали президентом.
Зеленский:
— За эти 5 лет?
Ляшко:
— За эти 5 лет, потому что у меня в парламенте 20 депутатов.
Зеленский:
— А почему 20 у вас, а не 100?
Ляшко:
— Потому что вы надо мной незаслуженно смеялись.
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Ляшко:
— Смотрите, проблема в Конституции. Проблема в том, что в Конституции написано, кто участвует в консультациях. Вот в чем проблема. Если вы считаете, что решение о роспуске парламента …
Зеленский:
— Почему вы кричите?
Ляшко:
— Я не кричу, у меня голос такой.
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Зеленский:
— Я думаю, что мы можем это сделать спокойно, наша юридическая команда предлагает такой формат, если вы согласны — давайте это сделаем. И все.
Реплика в зале:
— Сделаем это вместе.
Ляшко:
— Сделаем их вместе.
Зеленский:
— Можем так.
***
Ляшко:
— Я вам помог?
Зеленский:
— Не то слово! С самого начала заседания.
Ляшко:
— Вы, наконец, дадите команду отдать мой телефон?
Зеленский:
— Я не даю людям команды. Я другой человек. Я эту охрану первый день вижу.
Напомним, что после встречи с Зеленским, а также провальной попытки проголосовать за изменение избирательного законодательства, народные депутаты требовали обнародовать стенограмму переговоров.
После публикации расшифровки встречи в АП заявили, что публикуют стенограмму «в связи с многочисленными запросами».
Ляшко и Парубий подчеркнули, что на Банковой опубликовали цензурированную версию, вырезав фрагмент.