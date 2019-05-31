Почти Квартал 95. Встреча Зеленского с главами фракций Рады в семи смешных диалогах 31 мая, 13:57 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Зеленский собрал у себя глав фракций Рады на следующий день после инаугурации Пресс-служба АП

Администрация президента Владимира Зеленского опубликовала стенограмму его встречи со спикером Верховной Рады и главами фракций, на которой обсуждались досрочные выборы в парламент.

Первая встреча Зеленского с представителями украинской политики в статусе главы государства не обошлась без казусов и обоюдных колкостей.

Собрали все самые смешные диалоги, которые могли бы стать частью программы Квартала 95.

***

Владимир Зеленский:

— Добрый день всем! Присаживайтесь пожалуйста. Мне кажется, что немного холодно. Да, а как теплее сделать?

Андрей Парубий, спикер Рады:

— Никто не обещал, что будет легко. (Смех в зале).

***

Олег Ляшко, лидера Радикальной партии:

— Владимир.

Зеленский:

— Я знаю, кто я, не надо говорить столько.

Ляшко:

— А я знаю кто я.





***

Ляшко:

— Вы не сказали ни одного слова об отмене президентской неприкосновенности, неприкосновенности судей. Перед выборами вы обещали.

Зеленский:

— Мы это говорили.

Ляшко:

— Не говорили, во вчерашней речи этого не было.

Зеленский:

— Нет, слушайте, извините, что вы не редактор вчерашней моей речи, в следующий раз я вас позову.

Ляшко:

— На редактора? Это вам дорого будет стоить, когда я буду у Вас редактором. Позвать Медведева, он Порошенко писал замечательные доклады. Он хорошо знает украинскую историю и обязательно в вашем докладе следующей напишет «Россия агрессор» и «оккупировала нашу территорию». Я в этом уверен. А хотите, я вам это напишу как спичрайтер.

***

Ляшко:

— И последнее, 450 депутатов это много. Я предлагаю вам внести изменения в Конституцию в парламент о сокращении численности депутатов Верховной Рады до 250 человек. Мы с этой инициативой выступали во время избирательных кампаний…

Зеленский:

— А почему не приняли вашу инициативу?

Ляшко:

— Потому что вас избрали президентом.

Зеленский:

— За эти 5 лет?

Ляшко:

— За эти 5 лет, потому что у меня в парламенте 20 депутатов.

Зеленский:

— А почему 20 у вас, а не 100?

Ляшко:

— Потому что вы надо мной незаслуженно смеялись.





***

Ляшко:

— Смотрите, проблема в Конституции. Проблема в том, что в Конституции написано, кто участвует в консультациях. Вот в чем проблема. Если вы считаете, что решение о роспуске парламента …

Зеленский:

— Почему вы кричите?

Ляшко:

— Я не кричу, у меня голос такой.





***

Зеленский:

— Я думаю, что мы можем это сделать спокойно, наша юридическая команда предлагает такой формат, если вы согласны — давайте это сделаем. И все.

Реплика в зале:

— Сделаем это вместе.

Ляшко:

— Сделаем их вместе.

Зеленский:

— Можем так.





***

Ляшко:

— Я вам помог?

Зеленский:

— Не то слово! С самого начала заседания.

Ляшко:

— Вы, наконец, дадите команду отдать мой телефон?

Зеленский:

— Я не даю людям команды. Я другой человек. Я эту охрану первый день вижу.





Напомним, что после встречи с Зеленским, а также провальной попытки проголосовать за изменение избирательного законодательства, народные депутаты требовали обнародовать стенограмму переговоров.

После публикации расшифровки встречи в АП заявили, что публикуют стенограмму «в связи с многочисленными запросами».

Ляшко и Парубий подчеркнули, что на Банковой опубликовали цензурированную версию, вырезав фрагмент.