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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Вырезали про Пиночета. Зеленский показал цензурированную стенограмму встречи с главами фракций — Ляшко

31 мая, 12:05
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Вырезали про Пиночета. Зеленский показал цензурированную стенограмму встречи с главами фракций — Ляшко - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Встреча состоялась 21 мая в АП (на фото Юлия Тимошенко и Олег Ляшко)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляют, что Администрация президента обнародовала цензурированную стенограмму встречи Владимира Зеленского с председателями фракций.

Об этом они заявили на заседании парламента 31 мая.

По словам Ляшко, из стенограммы вырезали фрагмент, где он заявил, что если «Зеленский будет нарушать закон, то его, как Пиночета, будут преследовать всю жизнь».

«В этой стенограмме этого отрывка нет. Я обращаюсь к президенту Зеленскому — вы рассказывали о прозрачности. Если вы такой поклонник прозрачности, то для чего вводите цензуру?» — цитирует Ляшко Украинская правда.

О том, что обнародованная стенограмма подверглась цензуре заявил и Парубий.

«Хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые искажения текста, изъяты некоторые предложения», — сказал спикер.

По словам Парубия, никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто.

«Ни одной. И то, что было заявлено о договоренности с председателями фракций об открытых списках — это откровенная ложь», — заявил Парубий.

30 мая на сайте президента Украины обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп.

На встрече, которая состоялась 21 мая в Администрации президента, обсудили вопрос досрочных выборов в Верховную Раду.

В пресс-службе главы государства пояснили, что публикуют стенограмму «в связи с многочисленными запросами».

Теги:   Администрация президента Украины Андрей Парубий Олег Ляшко Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы в Раду

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