Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Светлана Залищук
Первые впечатления от Зеленского
Ксения Туркова
Миры Мартина. Что скрыто в сериале Игра престолов
Андрей Смирнов
Зеленский сам нам новый мир построит
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Ляшко устроил перепалку с охраной АП перед консультацией с Зеленским

Сегодня, 11:03
1176
Цей матеріал також доступний українською
Ляшко устроил перепалку с охраной АП перед консультацией с Зеленским - фото

Bogdan Aminov /Facebook

Ляшко приехал в АП на велосипеде

Охрана Администрации президента не пускала лидера фракции радикальной партии Олега Ляшко в комнату для консультаций с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским из-за трансляции прямого эфира в Facebook.

Ляшко поздоровался с Зеленским накануне консультаций с главами фракций о роспуске Рады. Президент прошел в кабинет, а Ляшко не пустила охрана.

Ему предложили оставить мобильный телефон и пройти в зал без него.

Ляшко категорически отказался и сказал, что подождет у двери.

Охранники АП заявили, что народный депутат нарушает инструкции и снова потребовали оставить телефон. В конце концов, политик согласился оставить телефон и завершил стрим.

«Я вынужден тогда оставить телефон. Делайте, украинцы, вывод, какая открытая власть. До встречи. Я потом выйду и дам вам комментарий», — сказал Ляшко.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Олег Ляшко Досрочные выборы в ВР Роспуск парламента

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 11:04

img
Завладение 81,64 млн гривен: экс-командующий Нацгвардией Аллеров вышел под залог в 4,8 млн гривен
Политика

Вчера, 18:16

img
Кернес подтвердил, что планирует участвовать в парламентских выборах вместе с Трухановым
Политика

Вчера, 16:16

img
Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве

ТОП 3

Политика

Вчера, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
81415
Политика

Вчера, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
22423
Политика

Вчера, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
20801