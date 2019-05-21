Ляшко устроил перепалку с охраной АП перед консультацией с Зеленским Сегодня, 11:03 1176 Цей матеріал також доступний українською Bogdan Aminov /Facebook Ляшко приехал в АП на велосипеде Bogdan Aminov /Facebook

Охрана Администрации президента не пускала лидера фракции радикальной партии Олега Ляшко в комнату для консультаций с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским из-за трансляции прямого эфира в Facebook.

Ляшко поздоровался с Зеленским накануне консультаций с главами фракций о роспуске Рады. Президент прошел в кабинет, а Ляшко не пустила охрана.

Ему предложили оставить мобильный телефон и пройти в зал без него.

Ляшко категорически отказался и сказал, что подождет у двери.

Охранники АП заявили, что народный депутат нарушает инструкции и снова потребовали оставить телефон. В конце концов, политик согласился оставить телефон и завершил стрим.

«Я вынужден тогда оставить телефон. Делайте, украинцы, вывод, какая открытая власть. До встречи. Я потом выйду и дам вам комментарий», — сказал Ляшко.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.