Ляшко рассказал, чем вызвал злобный взгляд Зеленского после инаугурации в Раде — видео Сегодня, 16:21 1050 Цей матеріал також доступний українською musiienko Ляшко предрек, что Зеленский «плохо кончит» musiienko

Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что злобный взгляд президента Владимира Зеленского, который был направлен на него после инаугурации в Верховной Раде, вызвала его реплика в адрес главы государства.

Об этом нардеп сказал, выступая в среду, 22 мая, с парламентской трибуны.

«Весь мир увидел его реакцию и его злой взгляд на меня. Я ему сказал: „Владимир, плохо начал — плохо кончишь“. Так и будет», — рассказал Ляшко.

Кроме того, он также заявил, что Радикальная партия уходит в оппозицию к «узурпатору Зеленскому».

Напомним, что во время церемонии инаугурации в Раде между Зеленским и Ляшко произошла словесная перепалка.