Ляшко рассказал, чем вызвал злобный взгляд Зеленского после инаугурации в Раде — видео
Глава Радикальной
партии Олег Ляшко заявил, что злобный взгляд президента Владимира Зеленского,
который был направлен на него после инаугурации в Верховной Раде, вызвала его
реплика в адрес главы государства.
Об этом нардеп сказал,
выступая в среду, 22 мая, с парламентской трибуны.
«Весь мир
увидел его реакцию и его злой взгляд на меня. Я ему сказал: „Владимир,
плохо начал — плохо кончишь“. Так и будет», — рассказал Ляшко.
Кроме того, он также заявил, что Радикальная партия уходит в оппозицию к «узурпатору Зеленскому».
Напомним, что во время
церемонии инаугурации в Раде между Зеленским и Ляшко произошла словесная перепалка.