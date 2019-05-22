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Ляшко рассказал, чем вызвал злобный взгляд Зеленского после инаугурации в Раде — видео

Сегодня, 16:21
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Ляшко рассказал, чем вызвал злобный взгляд Зеленского после инаугурации в Раде — видео - фото

musiienko

Ляшко предрек, что Зеленский «плохо кончит»

Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что злобный взгляд президента Владимира Зеленского, который был направлен на него после инаугурации в Верховной Раде, вызвала его реплика в адрес главы государства.

Об этом нардеп сказал, выступая в среду, 22 мая, с парламентской трибуны.

«Весь мир увидел его реакцию и его злой взгляд на меня. Я ему сказал: „Владимир, плохо начал — плохо кончишь“. Так и будет», — рассказал Ляшко.

Кроме того, он также заявил, что Радикальная партия уходит в оппозицию к «узурпатору Зеленскому».

Напомним, что во время церемонии инаугурации в Раде между Зеленским и Ляшко произошла словесная перепалка.

Теги:   Владимир Зеленский Олег Ляшко

Спецтема   Зеленский — новый президент

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