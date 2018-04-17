План Авакова: как глава МВД предложил вернуть Донбасс

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал свой план по деоккупации Донбасса. Он считает, что вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти возможно после принятия закона об амнистии, проведения местных выборов и ряда других шагов. Об этом Аваков рассказал в интервью Украинской правде. Свой план он назвал «тактикой мелких шагов, которым аплодируют все». Детали плана - на Радио НВ.

По мнению Аресен Авакова, реинтегрировать сразу всю территорию неподконтрольного Донбасса не удастся даже при участии миротворцев ООН. Он предложил взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. По плану Авакова, миротворцы становятся на границе населенного пункта. Контрольные пункты с оккупированной территорией берут под наблюдение и Голубые шлемы, и украинские пограничники. В середину этой территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по украинскому законодательству.

Как отметил министр, неважно, кто победит на этих выборах. В большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами, спрогнозировал он. Но, по его словам, главное - сформировать переходную администрацию на основе избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда, как добавил он, должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами. Министр даже допустил, что возможно переходное совместное патрулирование украинских сил МВД с местными представителями территориальных громад и делегирование местных райсоветов. Далее Украина должна принять закон об амнистии. Он не должен касаться тех, кто убивал украинских солдат и участвовал в репрессиях против мирного населения. Как добавил Аваков, придется принять так называемый закон о коллаборационистах. Также нужно будет решать вопрос с переходным статусом оккупированных территорий, восстанавливать инфраструктуру и повышать качество жизни людей, находившихся в оккупации.

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На реализацию этого плана шансов мало, отметил в комментарии Радио НВ заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. План действий по Донбассу, добавил он, прописан в Минских договоренностях, а предложения, высказанные Аваковым, могут вызвать непредсказуемую реакцию со стороны России.

"Мы приняли Горловку. Вопрос: Российская Федерация как будет реагировать на такие вещи? Понятно, что ни Нацгвардия, ни полицейские силы не смогут сами взять Горловку. Это операция Вооруженных сил Украины. ВСУ сегодня, насколько я знаю, готовы провести такую ​​операцию. Какими силами и средствами нанесут встречный удар нашим войскам со стороны РФ и где, неизвестно ", - прокомментировал министр Грымчак.

Закон о коллаборационистов

Одна из составляющих плана - принятие так называемого закона о коллаборационистов. Арсен Аваков отметил, что должен существовать документ, который будет касаться обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях. По этому вопросу должен быть компромисс внутри общества. Необходимо определить статус каждого человека: жертвой она является или участником, или же заслуживает осуждения, отметил Аваков.

Сам термин "коллаборационисты" имеет негативную коннотацию и не может способствовать приближению Украины к миру, сообщила в эфире Радио НВ менеджеру по адвокации Центра по правам человека Алена Лунева.

Госпожа Лунева отметила: "Если человек работал в "ДНР "уборщицей, если человек владеет СТО и ремонтирует там автомобили, в том числе и те, которые принадлежат террористам. Если она осуществляет предпринимательскую деятельность и платит так называемые налоги в бюджет так называемых республик. Есть ли она коллаборантом? Человек в комиссии будет определять, осуществил человек коллаборационные действия или нет? Даже если этот человек будет кристально честным, вопрос персональной оценки действий - это очень критично".

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, касающиеся вопроса коллаборации, напомнила эксперт. Все они предусматривают довольно жесткое наказание. Одно из них, например, лишает человека свободы на срок до 15 лет только за то, что он взял паспорт государства-оккупанта. По поводу законопроекта "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма", зарегистрированного в парламенте в декабре прошлого года, ранее также высказывали замечания правозащитники. Термин "коллаборационизм", по их мнению, могут трактовать очень широко и неоднозначно.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к переговорам о внедрении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Численность оккупационных войск на Донбассе