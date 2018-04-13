Волкер: Миротворческая миссия на Донбассе не должна быть похожа на форматы других миссий ООН

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Волкер описал свое видение миротворческой миссии на Донбассе
Фото: Посольство США в Украине

Волкер описал свое видение миротворческой миссии на Донбассе

Миротворческая миссия на Донбассе не должна быть похожа на форматы других миссий ООН и должна основываться на особом подходе, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

На брифинге в Вашингтоне он подчеркнул, что имеет в виду не "традиционные миссии миротворческих операций", пишет Укринформ.

По мнению Волкера, это должно быть добровольное участие разных стран.

"И их роль там должна была сводиться к переходному механизму для того, чтобы отойти от текущей ситуации под российским контролем к ситуации под украинским контролем. Следовательно, это должен быть механизм перехода", - пояснил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что более 40 стран заявили о готовности принять участие в составе миротворческой миссии на оккупированном Донбассе.

Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Миротворцы должны иметь мандат на разоружение боевиков. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

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