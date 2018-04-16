В МинВОТ прокомментировали план Авакова по освобождению Донбасса

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отреагировали на предложения министра внутренних дел Арсена Авакова по реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

"Из того, что я прочитал у Авакова – вариант ничем не отличается от того, что сегодня предлагается, в том числе и разные скорости возвращения", - сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, освобождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей предполагает введение миротворческой миссии, взятие под контроль границы с РФ и постепенный переход местных администраций под контроль украинского правительства.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков рассказал, что план освобождения оккупированной части Донбасса предусматривает постепенный переход населенных пунктов на оккупированной территории под контроль Украины с помощью миротворцев ООН. План получил название "тактика мелких шагов".