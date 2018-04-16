"Условно говоря, сначала освободить Горловку": Аваков рассказал о плане возвращения оккупированного Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о своем плане освобождения оккупированной части Донбасса.

В интервью Украинской правде министр заявил, что его план предусматривает постепенный переход населенных пунктов на оккупированной территории под контроль Украины с помощью миротворцев ООН.

"У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район", - отметил Аваков.

Согласно плану министра, миротворцы ООН должны встать "на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района"

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"Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", - добавил он.

По словам Авакова, не важно, кто победит на этих выборах.

"Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами… Главное – сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону, органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами", – сказал глава МВД.