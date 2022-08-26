«Путина под трибунал». МИД призывает подписать петицию о преступлении российской агрессии 26 августа, 16:52 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Министерство иностранных дел Украины призвало людей по всему миру подписать петицию Путина под трибунал о привлечении к ответственности российского военного и политического руководства и создании специального трибунала по поводу преступления российской агрессии против Украины.

Как сообщает пресс-служба МИД в Facebook в пятницу, 26 августа, Дмитрий Кулеба впервые призвал международное сообщество создать спецтрибунал в марте. Позже эту идею поддержали юридическое сообщество и общественность, ПАСЕ, Европарламент, ПА НАТО и ПА ОБСЕ, а также 1,8 млн подписантов петиции на сайте организации Avaaz. Российский режим требует от Avaaz удалить петицию.



Видео дня

«Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Мы должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира относительно ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой», — заявили в МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что преступление агрессии, которое совершил российский диктатор Владимир Путин — самое тяжкое преступление против международного мира, которое не должно остаться безнаказанным.

Кулеба во время конференции в Гааге в середине июля предложил создать специальный трибунал для привлечения высшего руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.