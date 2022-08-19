«Рано или поздно будет наказан». В ОП обсудили трибунал для Путина с главным прокурором по делу Милошевича

19 августа, 23:02
В ОП прошла встреча с главным прокурором по делу Милошевича (Фото:Офис президента Украины)

В ОП прошла встреча с главным прокурором по делу Милошевича (Фото:Офис президента Украины)

В Офисе президента Украины в пятницу, 19 августа, состоялась встреча заместителя главы ОП Андрея Смирнова и посла по особым поручениям МИД Украины Антона Кориневича с британским юристом Джеффри Найсом, который был главным прокурором по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, на встрече обсудили создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которое будет судить высшее политическое и военное руководство РФ.

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"Я считаю это абсолютно логической инициативой и полностью разделяю необходимость создания международного трибунала для расследования преступления агрессии политического руководства России. Уверен, что его можно создать быстро. И хочу пожелать Украине идти к созданию суда энергично, несмотря на какие-то скептические оценки. Кейс Милошевича говорит, что даже самый высокий чиновник рано или поздно будет наказан за свои преступления. Это в полной мере касается и Владимира Путина", – заявил Джеффри Найс.

В свою очередь Андрей Смирнов подчеркнул, что создание Специального трибунала и наказание всех членов Совета безопасности России является ключевым для будущей системы международного права.

"Если сегодня не показать всему миру, что преступление агрессии жестко наказано, если не привлечь к уголовной ответственности Владимира Путина и всю его клику, завтра любой диктатор может предъявить территориальные претензии к любой стране мира. И о системе международной безопасности можно будет забыть навсегда", – заверил Смирнов.

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Посол по особым поручениям МИД Кориневич отметил, что нападение России на Украину является крупнейшей агрессией и повлекло за собой самую масштабную войну в Европе со времен завершения Второй мировой, а потому создание Специального трибунала, который будет судить высшее политическое и военное руководство РФ за совершение преступления агрессии против Украины, является надлежащим правовым ответом на это грубое вторжение.

РФ 24 февраля начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение по всей линии российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.

Российские войска обстреливают и бомбят гражданскую инфраструктуру в Украине, убивают гражданское население, используют украинцев с оккупированных территорий Донбасса как «пушечное мясо» и депортируют из Украины жителей временно захваченных украинских территорий.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Владимир Путин Кремль Гаага Международный трибунал Геноцид Гаагский трибунал Слободан Милошевич Офис президента Украины Война России против Украины

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