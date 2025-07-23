Представители Украины на переговорах в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом в среду, 23 июля, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в среду весь день после удара российских дронов продолжаются восстановительные работы на Сумщине.

Реклама

Зеленский сообщил, что в результате ударов российских дронов были поражены объекты энергетической инфраструктуры, что повлекло обесточивание более 220 тысяч абонентов в Сумской области. По его словам, без электроснабжения остались сотни тысяч семей.

Глава государства отметил, что утром удалось восстановить большую часть электроснабжения, и сейчас оно почти полностью восстановлено для потребителей в регионе. Также он добавил, что в течение дня министры внутренних дел и энергетики информируют о ходе восстановительных работ.

23 июля украинская делегация провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Они передали президенту Турции приветствие от президента Владимира Зеленского и поблагодарили его за поддержку Украины, а также за готовность предоставить переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям для справедливого мира.

Украинская делегация также встретилась со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Ранее Суспільне сообщило, что украинская делегация уже прибыла в Турцию, где в Стамбуле состоятся переговоры с представителями страны-агрессора России.

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ должен начаться в среду, 23 июля, в 19:00 в Стамбуле.

Российское пропагандистское агентство ТАСС написало, что российская делегация также вылетела в Стамбул. Ее возглавляет помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

Ранее в директорате по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле состоятся во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

11 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью информационному агентству Report говорил, что российская сторона не готова вести предметные переговоры по прекращению огня в войне против Украины, в Стамбуле делегация РФ озвучивала требования, равносильные капитуляции.

В конце июня прошло 100 дней с момента, когда Украина согласилась на безусловное прекращение огня по инициативе США. В России же заявили, что готовы прекратить огонь только при условии выполнения ряда требований.