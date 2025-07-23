Украинская делегация провела встречу с Эрдоганом в Анкаре

Украинская делегация начала встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщило Суспільне , ссылаясь на источники.

Обновлено в 15:36. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил подробности встречи украинской делегации с Эрдоганом. Они передали президенту Турции поздравления от президента Владимира Зеленского и поблагодарили его за поддержку Украины, а также за готовность предоставить переговорную площадку и содействовать дипломатическим усилиям для справедливого мира.

«Мы говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами. Благодарны Турции и турецкому народу за последовательную позицию», — заявил Ермак.

Украинская делегация также встретилась со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Киличем и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Ранее Суспільне сообщило, что украинская делегация уже прибыла в Турцию, где в Стамбуле состоятся переговоры с представителями страны-агрессора России.

Сначала представители Украины встретятся в Анкаре с турецкими коллегами. Затем — в Стамбуле украинская делегация проведет переговоры с россиянами. Основной темой будет подготовка встречи на уровне лидеров.

По данным источников РБК-Украина, часть членов украинской делегации находится в Анкаре, часть — уже в Стамбуле, в зависимости от возложенных задач.

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ должен начаться в среду, 23 июля, в 19:00 в Стамбуле.

Российское пропагандистское агентство ТАСС написало, что российская делегация также вылетела в Стамбул. Ее возглавляет помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

Ранее в директорате по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле состоятся во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.