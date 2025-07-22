Украина и Россия собираются снова в Стамбул. Чего ожидать — BBC Украина 22 июля, 23:34 Стамбул снова должен принять переговоры (Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Россия и Украина должны провести новый раунд переговоров в Стамбуле в среду, 23 июля. Об этом заявил Владимир Зеленский, пишет Диана Куришко для ВВС Украина.

NV публікує матеріал у межах інформаційного партнерства.

Водночас російські ЗМІ стверджують, що перемовини можуть відбутися 24 липня. Джерела агенції ТАСС у Кремлі повідомляють, що зустріч відбудеться саме у четвер: «Запланована на 24 липня, приліт делегацій до Стамбула можливий 23-го».

Чи варто очікувати прориву від цих переговорів?

«Росія має завершити війну»

Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив із новим секретарем РНБО Рустемом Умеровим підготовку до зустрічі у Туреччині з російською стороною.

«Умеров доповів, що зустріч запланована на середу», — так сказав президент.

Найпопулярніше

А 22 липня вдень Зеленський провів нараду щодо переговорного процесу.

«Україна готова працювати максимально продуктивно заради… підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала», — заявив Зеленський.

Українську делегацію знову очолить Рустем Умєров / Фото: BBC

Президент анонсував, що українську делегацію на переговорах очолить колишній міністр оборони, а нині секретар Ради національної безпеки Умєров. До складу увійдуть представники розвідки, МЗС та офісу президента.

Україна запропонувала провести нові прямі переговори з Росією майже відразу після того, як Дональд Трамп пригрозив Росії жорсткими санкціями і дав 50 днів на припинення вогню.

Президент США заявив в інтерв'ю BBC, що він «розчарований, але ще не завершив» справ із російським лідером Володимиром Путіним.

Трамп заявив, що розчарований Путіним / Фото: AFP

Вашингтон також пообіцяв нову партію озброєння для української армії після того, як РФ знову посилила свої атаки.

Останніми тижнями Росія масовано атакує дронами та ракетами українські міста, що призвело до великої кількості жертв серед цивільного населення.

У ніч на вівторок у Краматорську загинула дитина, коли російська бомба влучила в житловий будинок, повідомили місцеві чиновники.

У понеділок одразу шість районів Києва зазнали комбінованої атаки дронами та ракетами.

Тим часом українські війська повідомили, що відбили понад 50 атак у районі Покровська на сході України, де Росія останніми місяцями зосередила значну частину своєї потужності.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російські диверсійні групи намагалися проникнути в місто.

Втретє до Стамбула

Перші два раунди переговорів у між Росією та Україною в 2025 році у Туреччині відбулися у травні та червні. Домовленостей про припинення вогню досягнуто не було, але перемовини завершилися серією обмінів полоненими.

Завдяки цьому понад тисяча людей повернулася додому.

За даними російської державної агенції «РИА Новости», яка посилається на джерело, нові переговори у Стамбулі відбудуться у четвер і в п’ятницю. Таку ж інформацію повідомляють джерела ТАСС.

Представник уряду Туреччини повідомив, що переговори будуть в тому ж місці, де і попередній раунд. Однак він, як і українська сторона, говорив про середу, 23 липня.

За словами високопоставленого українського чиновника, на переговорах йтиметься про подальші обміни полоненими та можливість організації у майбутньому зустрічі Зеленського з Путіним.

Москва не має великих очікувань щодо переговорів у Стамбулі. Коментуючи перспективи, речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що позиції сторін «діаметрально протилежні», що «попереду багато дипломатичної роботи».

Російська делегація на попередніх переговорах / Фото: Getty Images

«Тема українського врегулювання настільки складна, що досягнення домовленостей щодо обміну чи повернення тіл — це вже результат. Розраховувати на якісь прориви — з розряду чудес», — заявив Пєсков.

За даними ТАСС, російську делегацію знову очолить помічник Путіна Володимир Мединський (він також був її керівником під час попередніх раундів).

До делегації увійдуть заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Аналіз: «Театр одного глядача і невеликі очікування»

Єлизавета Фохт, кореспондентка ВВС:

Між другим і третім раундами переговорів у Стамбулі минуло півтора місяця.

За цей час у відносинах Росії та України та на полі бою змінилося не так багато, однак, багато чого змінилося у контексті, що оточує війну.

Президент США Дональд Трамп нині роздратований Кремлем значно більше, ніж на початку червня: він поставив Володимиру Путіну п’ятдесятиденний ультиматум і пообіцяв Україні військову підтримку (нехай і з посередництвом Європи).

Європейські союзники Києва натхненні потеплінням у відносинах із Білим домом та самітом НАТО.

Уявити, що нова зустріч у Стамбулі приведе до прориву на шляху до припинення вогню, дуже складно. На попередніх переговорах Москва та Київ обмінялися меморандумами із пропозиціями, як зупинити війну. Привести ці документи до спільного знаменника, здається, неможливо.

Україна наполягає на негайному припиненні вогню і конструктивних перемовинах, Росія — на фактичній капітуляції України, й навряд чи нова зустріч змінить ці позиції.

Все заради єдиного глядача - Дональда Трампа / Фото: AFP

Навіщо в цих умовах делегаціям знову їхати до Стамбула?

Головним чином заради одного глядача — Дональда Трампа. Україна сподівається зберегти прихильність президента США — для цього Київ має демонструвати, що не відмовляється від спілкування з Москвою.

Кремль прагне заспокоїти Трампа та показати, що Москва зовсім не намагається торпедувати дипломатичні зусилля Вашингтона.

Єдиним реальним результатом перших двох раундів переговорів стали гуманітарні питання — масштабні обміни військовополоненими та тілами вбитих. Нові успіхи у цьому напрямі — той результат, на який знову можна сподіватися у Стамбулі.