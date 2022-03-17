«Ради мира». Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах с Россией

17 марта, 01:07
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Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Украинская делегация на переговорах с российской стороной добивается завершения войны и реальных гарантий для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеообращения.

«Ради нашей общей победы, ради мира для нас делегация Украины говорит с делегацией России. Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все наши граждане Украины. Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны», — сказал он.

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16 марта британская газета Financial Times сообщила, что Украина и Россия достигли значительного прогресса в согласовании предварительного мирного плана, состоящего из 15 пунктов. По данным источников издания, предложенный план предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что FT «опубликовало черновик, демонстрирующий запрос российской стороны», а у украинской стороны свои позиции.

«Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе — это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств», — прокомментировал он.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Переговоры Владимир Зеленский Война России против Украины

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