«Ради мира». Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах с Россией 17 марта, 01:07 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Украинская делегация на переговорах с российской стороной добивается завершения войны и реальных гарантий для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеообращения.

«Ради нашей общей победы, ради мира для нас делегация Украины говорит с делегацией России. Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все наши граждане Украины. Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны», — сказал он.

16 марта британская газета Financial Times сообщила, что Украина и Россия достигли значительного прогресса в согласовании предварительного мирного плана, состоящего из 15 пунктов. По данным источников издания, предложенный план предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что FT «опубликовало черновик, демонстрирующий запрос российской стороны», а у украинской стороны свои позиции.

«Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе — это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств», — прокомментировал он.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.



Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности.

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