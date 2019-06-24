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Синод ПЦУ применил санкции против Филарета

Сегодня, 15:01
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Синод ПЦУ применил санкции против Филарета - фото

pomisna.info

Синод отменил право Филарета управлять Киевской епархией

Синод ПЦУ не стал исключать почетного патриарха Филарета из епископата церкви, но запретил ему управлять Киевской епархией.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ по результатам заседания Синода, который рассмотрел восстановление Филаретом «Киевского патриархата».

В частности, Синод отменил решение от 5 февраля 2019 года, которое подтверждало права Филарета управлять Киевской епархией.

Таким образом, управление храмами Киевской епархии переходит к митрополиту Киевскому Епифанию.

«Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, констатировать, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», — говорится в сообщении.

Синод постановил, что Филарет может обратиться к Священному Синоду по поводу соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Также Синод подтвердил, что УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ объединились в единую поместную Православную Церковь Украины в декабре 2018 года.

«Никакие решения, распоряжения и другие документы, выданные от имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата или именем ее уставных органов после юридической регистрации Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) 30 января 2019 года не имеют канонической и юридической силы и является изначально не действительными и не подлежат исполнению», — говорится в сообщении.

Синод постановил, что все решения «собора» Филарета не имеют силы, а все те, кто получит епископский сан без согласия ПЦУ, не смогут в будущем стать членами епископата церкви.

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20 июня «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя «собор» по восстановлению УПЦ КП заявил, что Филарет уже не относится к церкви, и к нему не будут применены канонические санкции.

Архиепископ Зоря добавил, что собрание во Владимирском соборе никак не влияет на существование или будущее Православной церкви Украины.

Теги:   Митрополит Епифаний Филарет ПЦУ

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