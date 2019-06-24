Синод ПЦУ применил санкции против Филарета Сегодня, 15:01 5312 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info Синод отменил право Филарета управлять Киевской епархией pomisna.info

Синод ПЦУ не стал исключать почетного патриарха Филарета из епископата церкви, но запретил ему управлять Киевской епархией.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ по результатам заседания Синода, который рассмотрел восстановление Филаретом «Киевского патриархата».

В частности, Синод отменил решение от 5 февраля 2019 года, которое подтверждало права Филарета управлять Киевской епархией.

Таким образом, управление храмами Киевской епархии переходит к митрополиту Киевскому Епифанию.

«Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, констатировать, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», — говорится в сообщении.

Синод постановил, что Филарет может обратиться к Священному Синоду по поводу соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Также Синод подтвердил, что УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ объединились в единую поместную Православную Церковь Украины в декабре 2018 года.

«Никакие решения, распоряжения и другие документы, выданные от имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата или именем ее уставных органов после юридической регистрации Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) 30 января 2019 года не имеют канонической и юридической силы и является изначально не действительными и не подлежат исполнению», — говорится в сообщении.

Синод постановил, что все решения «собора» Филарета не имеют силы, а все те, кто получит епископский сан без согласия ПЦУ, не смогут в будущем стать членами епископата церкви.



20 июня «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя «собор» по восстановлению УПЦ КП заявил, что Филарет уже не относится к церкви, и к нему не будут применены канонические санкции.

Архиепископ Зоря добавил, что собрание во Владимирском соборе никак не влияет на существование или будущее Православной церкви Украины.