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ПЦУ о будущем «Киевского патриархата»: Превратится в маргинальную секту

Сегодня, 11:18
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ПЦУ о будущем «Киевского патриархата»: Превратится в маргинальную секту - фото

Київський Патріархат — УПЦ КП/Facebook

Почетный патриарх Филарет

Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) считает, что единственной перспективой для отделившихся от церкви патриарха Филарета и соратников является превращение в маргинальную секту.

Об этом архиепископ заявил в Facebook.

«Единственная понятная перспектива „нового Патриархата“ — это либо превратиться в маргинальную секту (вроде многочисленных „истинно-православных“ юрисдикций), которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; либо рано или поздно объединиться с Православной церковью Украины (так как никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого „нового Патриархата“ не будет)», — считает архиепископ.

Архиепископ Евстратий добавил, что если в будущем последует новое объединение, то очевидно, что никакой логики в действиях Филарета нет.

Также он считает, что у почетного патриарха Филарета нет никакого реального видения будущего для «новосозданного патриархата».

«Есть только сегодняшнее тактический расчет — в надежде на свое влияние и авторитет разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, „показать митрополиту Епифанию, что он — никто“, и затем с „позиции сильного“ надеяться диктовать условия Константинополю», — считает архиепископ.

Архиепископ Евстратий подчеркнул, что такой сценарий не выглядит реалистичным, так как на собрание к патриарху Филарету 20 июня «не пришли даже те, кто по мнению патриарха Филарета его «обязательно поддержат».

20 июня «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя «собор» по восстановлению УПЦ КП заявил, что Филарет уже не относится к церкви, и к нему не будут применены канонические санкции.

Архиепископ Зоря добавил, что собрание во Владимирском соборе никак не влияет на существование или будущее Православной церкви Украины.

Оценку действиям Филарета ПЦУ даст 24 июня.

Теги:   Евстратий (Зоря) ПЦУ Патриарх Филарет

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