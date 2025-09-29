Нардеп объяснил, означает ли прекращение военного положения открытие границ и увольнение военных

Украинский боец готовится стрелять из самоходной гаубицы в российских военных в Запорожской области, 13 сентября 2025 года (Фото: REUTERS)

Нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью Radio NV, будет ли прекращение военного положения означать открытие границ и увольнение военных.

«С точки зрения открытия границ — правильно (прекращение военного положения будет означать открытие границ — ред.), с точки зрения освобождения военнослужащих — неправильно. Два разных предмета правового регулирования, скажем так, абсолютно два разных трека в этом случае», — сказал Вениславский в эфире Radio NV.

Он объяснил, что отмена правового режима военного положения и увольнение с военной службы военнослужащих — это два разных указа президента, которые утверждаются двумя отдельными законами.

25 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября 2025 года. Рада приняла их 15 июля.

