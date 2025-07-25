Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября 2025 года (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В пятницу, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине .

Об этом говорится в карточках соответствующих законопроектов № 13471 и № 13472 на сайте Верховной Рады Украины.

Таким образом, военное положение и мобилизация будут продлены до 5 ноября 2025 года.

Голосование за соответствующие законопроекты президента станет уже 16-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 февраля Зеленский заявил, что военное положение в Украине могут отменить тогда, когда закончится горячая фаза войны.

18 апреля президент подписал предварительные законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней, до 6 августа 2025 года.