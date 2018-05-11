От Савченко ушли еще два адвоката

Уже три адвоката отказались работать с Савченко

От лишившегося неприкосновенности депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта и государственного переворота, ушли ее адвокаты Дмитрий Бугай и Олег Соловей.

Об этом со ссылкой на последнего передает Украинская правда.

"Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы - я и Дмитрий Бугай - больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение", - рассказал Соловей.

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Причиной такого решения, среди прочего, стало "некорректное поведение" и позиция сестры нардепа Веры Савченко.

По словам адвоката, она регулярно вмешивалась в рабочие отношения защитников и подозреваемой.

"Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде", - пояснил Соловей.

При этом он отметил, что Вера Савченко уже нашла для своей сестры нового адвоката - Александра Шадрина, который вел дело подозреваемой в сепаратизме экс-мэра Славянска Нели Штепы.

"Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина", - сказал бывший защитник Савченко, добавив, что после этого к ней пошли мать и сестра, которые еще могут убедить ее работать с Шадриным.

Ранее сообщалось, что один из адвокатов Савченко Виктор Чевгуз заявил о самоотводе.

Он объяснил, что принял такое решение из-за разногласий относительно принципов ведения защиты.

"Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне... Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", - заявил Чевгуз.

Напомним, 22 марта Генпрокуратура обнародовала видео с доказательствами причастность народного депутата Надежды Савченко к планированию теракта.

В тот же день Верховная Рада поддержала снятие с нардепа неприкосновенности, а также дала добро на ее арест.