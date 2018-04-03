Адвокат Савченко, защищавший россиянина Агеева, заявил о самоотводе

Чевгуз не рассказал о причине такого решения

Один из адвокатов народного депутата Надежды Савченко Виктор Чевгуз заявил о самоотводе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал копию соответствующего заявления на имя следователя Службы безопасности Украины.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но…", - написал Чевгуз.

Причины своего решения он не объяснил.

В документе говорится, что решение согласовано с Савченко.

Чевгуз защищал в украинском суде россиянина Виктора Агеева, который воевал против украинских военных на Донбассе. Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил российского военного к 10 годам лишения свободы.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.