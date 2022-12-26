В МИДе прокомментировали скандальное назначение эксперта по сексологии без дипломатического опыта послом в Болгарии 26 декабря, 20:37 Новоназначенный посол Украины в Болгарии Олеся Илащук не имеет опыта в дипломатии и раньше позиционировала себя как «специалист по сексологии и драгоценным украшениям» (Фото:Украинская правда)

В МИДе прокомментировали скандальное назначение на должность посла в Болгарии Олеси Илащук, которая не имеет опыта в дипломатии и ранее позиционировала себя как «специалист по сексологии».



В ведомстве заявили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является "обычной международной практикой".

«В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности Послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только за ними, а не интерпретациями и оскорблениями и следует судить о работе Посла за границей», — отметили в МИД.

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Там также подчеркнули, что Олеся Илащук по имеющейся в МИДе информации получила диплом с отличием по специальности Страноведение кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Она имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы и свободно владеет английским языком.

«Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это принято в международной практике, без промедлений предоставило агреман госпоже Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии», — отметили в МИД.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил новым послом в Болгарии Олесю Илащук.

Официальная биография Илащук не опубликована, но журналисты нашли некоторые детали в профилях в соцсетях, которые могут иметь к ней отношение.

В одном из профилей Илащук называет себя «специалистом по обработке драгоценных камней» — она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов.

В другом профиле, который сейчас активно обновлялся, тот же человек позиционируется как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант».