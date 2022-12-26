Послом Украины в Болгарии назначена эксперт по сексологии без дипломатического опыта — УП 26 декабря, 00:46 Олеся Илащук (Фото:Украинская правда)

Новым послом в Болгарии назначена Олеся Илащук, не имеющая опыта в дипломатии и ранее позиционировавшая себя как «специалист по сексологии и драгоценным украшениям».

Об этом сообщает Европейская Правда.

Источники издания в МИД Украины подтвердили, что Илащук не связана с министерством. В то же время она уже участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22−25 декабря в Киеве и Николаеве.

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Официальная биография Илащук не опубликована, но журналисты обнаружили некоторые детали в профилях в соцсетях, которые могут иметь к ней отношение.

В одном из профилей Илащук называет себя «специалисткой по обработке драгоценных камней — она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов.

В другом профиле, который сейчас активно обновлялся, тот же человек позиционируется как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант».

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25 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии, Бахрейне и Перу.

Президент, в частности, уволил Виталия Москаленко, который до этого занимал должность посла Украины в Болгарии, а на его место назначил Илащук Олесю Константиновну.

