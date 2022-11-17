Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии 17 ноября, 17:19 Ирина Венедиктова в Верховной Раде в день голосования за ее отставку 19 июля 2022 года (Фото:Ирина Геращенко via Facebook)

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом в Швейцарии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 17 ноября.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту на назначение Венедиктовой послом Украины в Швейцарии в начале августа 2022 года. Он говорил, что Венедиктова «имеет компетенции» для работы послом и «может себя проявить на международном треке».

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Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению Зеленского после ее отстранения от должности 17 июля.

По словам президента, он принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов. Сама Венедиктова говорила, что в ее Офисе генпрокурора не было коллаборантов.

Новым генпрокурором стал народный депутат от президентской фракции Слуга народа, глава комитета по правовой политике Андрей Костин.

Венедиктова прошла в Верховную Раду от Слуги народа и была № 3 в партийном списке. 27 декабря 2019-го президент сделал ее исполняющей обязанности главы ГБР. Она стала генпрокурором 17 марта 2020 года.

