«База для нападения на Украину». Представительница президента в Крыму о действиях военных РФ и настроениях на оккупированном полуострове — интервью 18 мая, 22:30 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

К февралю этого года оккупированный Крымский полуостров россияне превратили в базу для нападения на Украину, рассказала в эфире Радио НВ Тамила Ташева, постоянная представительница президента Украины в АР Крым.

— Начнем с акций сегодня, где они будут проходить? Мы знаем, что 18 мая традиционно ежегодно проходят эти акции. В этом году среди акций: Симферополь, пора домой. Что это за акция, какова ее цель и где она должна быть?

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— Стоит сказать, что в силу военного положения массовые акции на территории Украины на данный момент невозможны. Можно делать какие-то небольшие выходы, одиночные протесты или онлайн, Меджлис крымскотатарского народа делает митинг онлайн, знаю, что там приглашены достаточно высокого уровня гости и спикеры из стран Европейского Союза, Турецкой Республики и т. д. И это очень важно. Сегодня, например, мы проводим на базе Комитета по правам человека важное мероприятие, посвященное Дню депортации и в частности вопросу Крыма в контексте полномасштабного вторжения и вопроса юга нашего государства, где в частности происходят военные преступления против местного населения и в частности крымских татар, компактно проживающих на территории Новоалексеевки, Геническа, в Мелитополе. Что касается вашего вопроса о Симферополе, я должен сказать, что на территории полуострова после восьми лет оккупации фактически не осталось никаких крупных активистских групп, которые могли бы выйти на акции протеста, потому что это очень быстро доходит до оккупационной администрации, разгоняется и т. д. Поэтому я сама буду активно следить за тем, что будет проходить в Крыму на этой акции Желтая лента, я надеюсь, что некоторые люди смогут выйти на такие акции.

Но даже вне такой акции на самом деле люди противостоят агрессии, которую совершает Российская Федерация, после 24 февраля люди выходили на одиночные протесты, писали что-то в социальных сетях, распространяли открытки в городах и т. д. И все равно, несмотря на восемь лет оккупации, пытались показать свою позицию. Поэтому смогут ли сегодня люди выйти или не смогут — я не знаю. Но стоит сказать, что даже их попытки, попытки выйти, это очень смелый шаг, потому что Крым — это не просто военная база, а это фактически место террора со стороны ФСБ, всех правоохранительных органов, которых там тысячи. Поэтому просто так выйти, к сожалению, не будет возможным, после того чаще всего к людям применяется либо уголовное преследование, либо что хуже всего — фактически пытки, когда людей сажают в подвалы или они вдруг исчезают. Это было, например, с Решатом Аметовым, который в первые дни оккупации Крыма вышел на одиночный пикет, был похищен оккупационными войсками и через 10 дней был найден зверски замученным в пригороде Симферополя. Поэтому это методы, которые они используют.

— Но если говорить о настроениях в Крыму, какие они? Понятно, что там российские власти пытаются всеми способами продвигать в умы крымчан поддержку так называемой «спецоперации», но все же мы видим и облитую желто-голубой краской дверь оккупационной администрации в Евпатории, то есть не все так получается, сопротивление есть.

— Я об этом и говорю, что, несмотря на то, что восемь лет они делали всю эту пропаганду, запугивание людей, несмотря на то, что после 24 февраля они проводят массированную пропаганду, я не видела такой пропаганды и на протяжении восьми лет. Они уже пришли в детские сады, активно пришли в школы, делают разнарядки абсолютно всем учителям, директора школ заставляют делать какие-то специальные новые чаты, группы, куда они массированно льют эту пропаганду. Но какие-то партизанские движения все равно есть на территории полуострова и мы видим обрисованные двери, залитые желто-голубой краской, видим обрисованные какие-то лавочки в парке, где пишут названия украинских городов, где сейчас происходят пытки, «а что дальше?» риторически спрашивают люди… Все равно пытаются выйти на какие-то одиночные протесты, бьют окна машин, где есть Z-символика. То есть даже это есть и этого даже не ожидала оккупационная администрация.

Если вспомнить сегодняшний день, 18 мая, вчера, позавчера, в течение недели начали приходить предупреждения о недопустимости массовых акций для активистов — крымских татар. Но сегодня оккупационная администрация выходит на митинг, организованный коллаборантами для чествования якобы жертв геноцида, они не говорят «геноцида», просто говорят о депортированных народах, то есть о крымских татарах наряду со всеми остальными. Для того чтобы максимально не показать, что крымские татары какие-то очень другие, чем-то отличаются от других депортированных народов. То есть, никто не говорит о том, что это был геноцид, что это целый народ выселили, депортировали с территории Крыма.

— Украинские власти в последнее время, в памятный день, заявляли о том, что мы должны ускорить возвращение в родные дома крымских татар и украинцев. Понимают ли в Крыму, что после того, как в Херсонской области «русский мир» пойдет за кораблем, то начнется и освобождение Крыма? Что вам пишут?

— Конечно, люди очень ждут, очень ждут возвращения Украиной контроля над Крымом. Нам много пишут, мы много говорим, говорим, в частности, с активистами, которые были вынуждены уехать с территории полуострова или кто-то еще остался. Они нам рассказывают разную информацию, почему они имели смелость выйти на акции протеста. Потому что большое количество людей, вот мы знаем о 50 случаях административного или уголовного преследования в Крыму, большая часть этих людей вообще не имели раньше какого-то активистского бекграунда. То есть у них раньше не было желания, возможно, ни возможностей выйти на какие-то активистские мероприятия, а после 24 февраля они это начали делать. Поэтому люди чувствуют, что Украина все равно борется за Крым. Да, возможно, Крым не всегда громко звучит, но то, что Крым вернулся в повестку дня и в частности повестку дня коммуникации с российской стороной, это факт. Мы на протяжении восьми лет, конечно, говорили о Крыме на международных площадках с нашими международными партнерами, в прошлом году мы создали Крымскую платформу, к ней присоединилось много партнеров. Приняли стратегию деоккупации и реинтеграции, законодательство по коренным народам. Но то, что с 24 февраля с Россией напрямую начали говорить о Крыме, несмотря на то, что она не очень хочет об этом говорить, это очень важный шаг, крымчане его видят и потому ждут возвращения Крыма под контроль украинского государства.

— А что вам известно о том, как насыщают Крым техникой, живой силой россиян, российской армии и скрытой мобилизации в Крыму?

— Мы активно отслеживаем процесс милитаризации полуострова, в общем, мы говорили об этом на протяжении восьми лет с нашими международными партнерами о том, что такая милитаризация Крыма — это опасность всему азово-черноморскому региону, всему бассейну Черного моря, это не только Украина, разумеется. соответственно, к сожалению, на это долгое время на это активное внимание не обращали, сейчас мы видим Крым фактически как плацдарм для нападения на Украину. Если до 24 февраля там находились около 42 тысяч человек, то есть в период перед обострением; перед весной, осенью 2021 регулярных войск находилось в Крыму 32 тысячи; то после того как они начали стягивать российские войска на границу с Крымом и материковой частью, происходило перебрасывание войск. К моменту вторжения 24 февраля было около 42 тысяч российских военных и огромное количество техники. И то, что они построили трассу Таврида, Керченский мост, не означало, что это гражданская инфраструктура, а это делалось специально для того, чтобы использовать в военных целях. То есть Крым никогда не планировали делать курортом, каким-нибудь благодатным местом, а системно работали над тем, чтобы сделать из Крыма полноценную военную базу, базу для нападения на Украину. И Российская Федерация на протяжении восьми лет готовилась к этому нападению.

— После того как был уничтожен их флагман Черноморского флота крейсер Москва, в соцсетях появились сообщения о том, что россияне понимают, что, возможно, будут разгромлены их силы, активно продавали свою недвижимость. Такая тенденция сохраняется сейчас?

— Сохраняется тенденция на выезд с территории полуострова, в частности, прокуроров, судей, работников ФСБ, какой-то бюджетной сферы. То есть, тех людей, которые, как говорят в Крыму, понаехали, те российские граждане, которые приехали после 2014 года. Кроме того, люди, в общем-то, наши украинцы едут с территории полуострова, не желая быть призванными в российскую армию, потому что вы совершенно правильно вспомнили о скрытой мобилизации, в частности то как срочников отправляют на войну. И тот крейсер Москва, так называемый российский флагман, ставший утонувшим кораблем, четверть экипажа были срочниками, в частности большое количество из них были гражданами Украины, то есть призванными с территории крымского полуострова, рожденными в Крыму, кто имел украинские паспорта, мы пытаемся это отслеживать. Поэтому да, активно уезжают и российские граждане и, к большому сожалению, наши граждане тоже, я надеюсь, временно покидают территорию полуострова, не желая служить в российской армии и быть отправлены на войну против своего же государства.

— Если говорить о юге Украины, который пока оккупирован. В СМИ я видела, что сторонник Кремля в Крыму, Аксенов, заявил, что был в Херсоне. Возможно, у вас есть какие-то данные о том, что там эти марионетки делают, возят, вывозят, пока регион под оккупацией?



— Территория Херсона действительно оккупирована. Как только туда пришли российские войска, они тоже начали зачищать активистское поле, журналистское, информационное заменять своими телеканалами, радио. Очень большое количество людей сидят в подвалах и испытывают бесчеловечное обращение, пытки относительно них. Действительно вывозят продукты питания, зерновые, фрукты, овощи, какие есть на территорию Крыма. Они даже не скрывают этого. Я недавно читала публикацию одной из крымских активисток, которая пишет о том, что в Крыму раньше клубника стоила 350 рублей, а сейчас 150. К ее удивлению продавцу, она спрашивает а почему такая дешевая, продавец говорит: «да, вы не ослышались, а 150 — потому что везут из Херсона». И эта активистка говорит, мне было такое гадкое ощущение краденой, ворованной жизни, убийства, когда ты смотришь на эту херсонскую клубнику. Поэтому действительно оккупационная администрация Крыма сейчас активно наведывается на территорию Херсона, они пытаются убедить людей, наверное, что они будут заботиться очень сильно о Крыме. Но мы понимаем настроения местного населения в Херсоне, поэтому те сценарии, которые оккупационные войска, оккупационная власть пыталась рисовать (я имею в виду какие-то референдумы, присоединения), они не срабатывают, потому что нет поддержки населения. То есть они пришли как оккупанты, заняли территорию, но не могут показать хорошую картинку для пропагандистских телеканалов. Они вообще не могут заставить никого провести эти референдумы, учителя в школах отказываются это делать. А небольшое количество коллаборантов, которые есть в Херсоне, не могут им обеспечить картинки, а завезенные актеры из Донецкой, Луганской областей или из Крыма также ту нужную картинку им не обеспечивают.



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