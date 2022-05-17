«Пора домой». В оккупированном Крыму анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины

17 мая, 15:48
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В оккупированном Крыму планируется митинг в поддержку территориальной целостности Украины (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

В оккупированном Крыму планируется митинг в поддержку территориальной целостности Украины (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

В среду, 18 мая, в оккупированном Симферополе пройдет митинг в поддержку территориальной целостности Украины под названием Симферополь — пора домой!

Война России против Украины — главные события 17 мая

Организаторы заявили, что точное место проведения озвучат за два часа до митинга, чтобы оккупанты не имели возможности подготовиться.

Видео дня
https://www.facebook.com/yellowtapeUA/posts/120629843971190
https://www.youtube.com/watch?v=1LGiOXCkFtY&t=8s

" Выйти на митинг — это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это упомянуть о погибших на войне и осудить вторжение россии. Это поддержать территориальную целостность Украины", — говорится в анонсе.

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Организаторы призвали брать с собой желтые ленты.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Симферополь Митинг Война России против Украины

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