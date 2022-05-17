«Пора домой». В оккупированном Крыму анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины 17 мая, 15:48 Цей матеріал також доступний українською В оккупированном Крыму планируется митинг в поддержку территориальной целостности Украины (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

В среду, 18 мая, в оккупированном Симферополе пройдет митинг в поддержку территориальной целостности Украины под названием Симферополь — пора домой!

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Организаторы заявили, что точное место проведения озвучат за два часа до митинга, чтобы оккупанты не имели возможности подготовиться.

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" Выйти на митинг — это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это упомянуть о погибших на войне и осудить вторжение россии. Это поддержать территориальную целостность Украины", — говорится в анонсе.

Организаторы призвали брать с собой желтые ленты.

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