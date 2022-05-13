«Принудительная паспортизация». Оккупанты запрещают украинцам жить в оккупированном Крыму без российского паспорта — Денисова

13 мая, 17:18
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Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты запрещают депортированным украинцам жить во временно оккупированном Крыму без российского паспорта. Об этом написала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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«Принудительная паспортизация граждан Украины, насильственно вывезенных на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополь из Херсонской и Запорожской областей продолжается», — написала она.

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По ее данным, украинцы попадают в фильтрационные лагеря, где у них забирают украинские паспорта и выдают документ на временное проживание.

«С принудительно перемещенными на полуостров гражданами Украины проводится „разъяснительная“ работа по необходимости получения рашистской красной книжечки, поскольку без „документов“, удостоверяющих их личность, проживать на территории Крыма им не разрешат», — пишет Денисова.

Она подчеркнула, что Украина не признает никаких российских документов, которые оккупанты навязывают украинцам.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Российская агрессия Война в Украине Людмила Денисова

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