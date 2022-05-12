Оккупанты усиливают ПВО во временно оккупированном Крыму — Минобороны Украины

12 мая, 17:10
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Спутниковые фото Севастополя, 29 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Спутниковые фото Севастополя, 29 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Россия усиливает ПВО на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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«Противник усиливает противовоздушную оборону на западном побережье Крымского полуострова. В том числе, возле поселка Черноморское, мыс Тарханкут, развернуто зенитную ракетную батарею ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления», — сказал он.

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Мотузяник также подчеркнул, что оккупанты продолжают целенаправленно наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам Украины.

«Российские так называемые „военно-гражданские“ администрации проводят мероприятия по подготовке „интеграции“ оккупированных территорий в состав России», — добавил он.

Также по данным Минобороны, оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный для блокирования морских коммуникаций Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Минобороны Украины Война в Украине Александр Мотузяник

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