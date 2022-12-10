Глава ОАСК Вовк отреагировал на введенные против него санкции. Говорит, что проживет без поездок в США 10 декабря, 14:34 Павел Вовк (Фото:Павел Вовк via Facebook)

Реагируя на введенные США санкции, председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что переживет невозможность ездить в Соединенные Штаты.



Об этом он написал в Facebook в субботу, 10 декабря.

По словам Вовка, решение Вашингтона не стало для него неожиданностью. Он назвал обвинения «абсурдными» и заявил о «многолетней кампании, направленной на получение определенными международными структурами контроля за судебной властью Украины».

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По мнению судьи, введенные против него Штатами санкции являются результатом жалоб в Вашингтон его врагов.

«За последние годы мне пришлось многое пережить, поэтому переживу и отсутствие возможности съездить в США. Я оставался все это время в Украине и не планирую никуда ехать, потому что уверен в абсурдности этих обвинений», — заявил он.



9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.

По данным Госдепа, Вовк причастен к «вымогательству взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы». Против него вводят финансовые санкции и применяют визовые ограничения.

По данным НАБУ, глава ОАСК Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК, но парламент его до сих пор не принял.