Три победы в сфере борьбы с коррупцией. Что дальше? 9 декабря, 16:25

9 декабря — особенная дата для соревнующихся на антикоррупционном марафоне

Нет, сегодня не ликвидировали коррупционную мекку ОАСК или выгнали «регионалов» из Украины. Всем специалистам нашей сферы известно, что по инициативе ООН в этот день отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

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Год, каким он не был трагическим, тяжелым и одновременно решающим, проходит. Предлагаю вспомнить, что важное произошло в 2022-м в нашей сфере и четко очертить ту часть работы, которую еще нужно выполнить в следующем году. Выполнить, чтобы полноправно идти в Европейский Союз. Верю, что Украине это удастся. Ибо когда, если не сейчас?

1. Избран руководитель САП

Конечно, великая война наложила свой отпечаток на сферу борьбы с коррупцией. Но в этой работе не может быть понятия «не ко времени». Поэтому важной задачей было финализировать конкурс по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На создании органо активно настаивали международные партнеры, однако в 2021 году, когда конкурс выиграл детектив НАБУ, дело забуксовало.

Очевидно, не всем во властных кабинетах было выгодно, чтобы один из ключевых антикоррупционных органов в Украине возглавлял действительно достойный и незаангажированный специалист. Но это именно то, что требует ЕС, если мы хотим стать его частью. После почти двух лет затягиваний, в июле 2022 года новоназначенный Генеральный прокурор Украины Андрей Костин утвердил в должности победителя конкурса на руководителя САП Александра Клименко.

2. Утверждение конкурсной процедуры по отбору нового руководителя НАБУ

16 апреля 2022 года завершились полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ. Ведомство временно возглавил его первый заместитель Гизо Углава.

В то же время, еще 19 октября 2021 года был изменен закон о НАБУ: теперь директор назначается Кабмином после проведения открытого конкурса. Документ закрепляет гарантию независимости бюро от правительства. В начале июля президент поручил премьер-министру активизировать процесс запуска соответствующей конкурсной процедуры по отбору нового главы НАБУ. 19 июля премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства поручил безотлагательно организовать первое заседание конкурсной комиссии.

Комиссия объявила конкурс на занятие должности главы ведомства 16 ноября, а на срок подачи документов отведен 21 день. Пока известно, что конкурс продлили еще на две недели.

Украине нужна четкая антикоррупционная стратегия

3. Принятие антикоррупционной стратегии

Тема насколько многострадальна, настолько важна: Украине для дальнейшего вступления в Евросоюз и высоких оценок готовности к дальнейшей интеграции со стороны международных партнеров нужна четкая антикоррупционная стратегия. Она была принята 20 июня 2022 года Верховной Радой. Она будет действовать до 2025 г. и будет помогать комплексно решать ряд проблем, связанных с коррупцией в Украине.

Назовем это тройкой главных побед в сфере борьбы с коррупцией в уходящем году.

Ниже изложу те вопросы, которые нам необходимо доработать уже в 2023 без промедлений:

1. Усилить АРМА

Качественную работу Агентства по розыску имущества и активов блокируют законодательные преграды. А еще нам нужно провести конкурс на должность председателя АРМА и выбрать эффективного, независимого руководителя. Если мы, конечно, собираемся активно и качественно разыскивать российские активы и конфисковывать их (хотя это и тема для еще одного большого материала).

Члены конкурсной комиссии по отбору главы Агентства до сих пор не избрали ни одного из кандидатов победителем на должность главы агентства. Для того чтобы конкурсная комиссия признала кого-то из кандидатов победителем, нужно было получить 6 голосов поддержки. Всего в конкурсе принимали участие 7 человек, трое сняли свои кандидатуры. Но ни один кандидат на должность главы АРМА не получил необходимого количества голосов от комиссии для того, чтобы быть избранным на должность.

Поэтому Кабмин согласовал новые конкурсные условия. Распоряжением от 27 сентября поручено провести конкурс в срок 3,5 месяца с даты размещения объявления о конкурсе в общегосударственных печатных СМИ и на официальном сайте КМУ.

2. Повысить доверие к судам

Годом ранее в Украине стартовала судебная реформа, призванная, в частности, очистить и обновить Высший совет правосудия как главный орган, решающий вопросы судейской карьеры. Для этого был создан специальный орган — Этический совет, в его состав привлекли независимых международных экспертов и предоставив им решающий голос в принятии решений.

Реформа дала первые результаты, по сути еще и не начавшись. Большинство тогдашних членов ВСП, опасаясь проверок своего имущественного положения и неудобных вопросов их деятельности, добровольно отказались от должностей. Они объявили о своем увольнении 22 февраля. Хотя уволились не все: вместе с главой Верховного Суда, который входит в Высший совет правосудия по должности, в органе осталось пять членов из 21.

Для полноценной работы ВСП этого было недостаточно. Ведь по Конституции Высший совет правосудия полномочен при наличии не менее 15 членов. Тогда начались собеседования с кандидатами в ВСП, но война приостановила этот процесс.

В марте Верховная Рада срочно проголосовала закон, которым передала часть задач ВСП главе Верховного Суда. Но важнейшие функции органа — назначение, перевод, наказание, отстранение и увольнение судей — делегировать главе Верховного Суда или любому другому без изменений Конституции невозможно. Но и изменить Конституцию во время войны тоже нельзя.

Этический совет возобновил свою работу только в конце апреля. В августе были прекращены полномочия одного члена ВСП и одновременно избраны еще три новых члена. Поэтому в ВСП уже есть семь членов. Для восстановления полноценной работы органа нужно назначить еще восемь. Ровно столько вакантных должностей сейчас имеет съезд судей. Так что необходимо, чтобы в январе съезд судей определился со всеми восемью новыми членами ВРП по своей квоте. В таком случае орган немедленно возобновит работу.

3. Возобновить декларирование и отчетность политических партий

В связи с военным положением было приостановлено представление деклараций. 24 февраля НАПК закрыла доступ к публичной части Реестра деклараций. Это было сделано для того, чтобы агрессор не мог получить данные об украинских госслужащих и политиках. Такой шаг был оправдан, ведь российские войска на оккупированных территориях в первую очередь разыскивают именно государственных служащих и работников силовых ведомств.

Но пока, чтобы предотвратить коррупционные риски, есть смысл восстановить частичное представление деклараций. Например, в зарегистрированном в ВРУ законопроекте № 8071 предусмотрено возобновление подачи деклараций и специальные проверки для кандидатов на должности. Не подавать декларации могут только те, кто участвует в боевых действиях, находятся в опасных из-за войны районах или во временной оккупации.

Более прозрачными должны стать и политические партии. Возможность отсрочки по представлению отчетов политические партии получили еще 2 апреля 2020 года в связи с пандемией. Даже не войной. Все это время партии продолжали получать деньги из бюджета на свою деятельность. Хотя финансирование партий во время войны ограничено из-за нехватки ресурсов, для предотвращения рисков, в том числе связанных с национальной безопасностью, необходимо восстановить обязательный порядок представления партиями ежеквартальных отчетов. Пока невозможно проанализировать, откуда партии получают средства на свою деятельность, если она ведется, как их используют, и не влияет ли страна-агрессор на политическую систему Украины через теневое финансирование политических сил.

4. Выбрать независимого, добропорядочного и профессионального директора НАБУ.

Верю, что без вмешательства отдельно избранных «заинтересованных» сторон нам удастся выполнить все пункты этого плана.

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