Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский массированный обстрел Харькова. Он призвал западных партнеров усилить ПВО Украины и ввести новые санкции против Кремля.

«Удары России по нашим людям. Очередная жестокость. В Харькове в результате атаки дронами ранены девять человек. Среди пострадавших — женщины в роддоме. Роженицы с детьми, женщины после операций», — пишет президент в Telegram.

Зеленский добавил, что к счастью, среди детей пострадавших нет. Он подчеркнул, что ночью россияне также били по Днепровской, Николаевской, Сумской областях, а утром атаковали Одесскую область.

«Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами. Именно поэтому очень важно как можно скорее воплотить все, о чем договорились с партнерами на днях в Италии. Украине нужна защита. ПВО прежде всего. Дроны-перехватчики», — сказал президент.

Он добавил, что обсудил усиление ПВО с партнерами и рассказал о позитивных сигналах от западных союзников.

«Нужно усилить санкции. Ожидаем одобрения нового санкционного пакета. Все, что будет давить и останавливать Россию, должны воплощать как можно быстрее», — подчеркнул Зеленский.

Утром 11 июля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «шахед».

Позже российские оккупанты атаковали Одессу. В результате российской атаки пострадали восемь человек.