«Очередная жестокость». В результате удара РФ по Харькову пострадали женщины в роддоме — Зеленский

11 июля, 12:49
Поделиться:
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела (Фото: Zelenskiy / Telegram)

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела (Фото: Zelenskiy / Telegram)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский массированный обстрел Харькова. Он призвал западных партнеров усилить ПВО Украины и ввести новые санкции против Кремля.

«Удары России по нашим людям. Очередная жестокость. В Харькове в результате атаки дронами ранены девять человек. Среди пострадавших — женщины в роддоме. Роженицы с детьми, женщины после операций», — пишет президент в Telegram.

Реклама

Зеленский добавил, что к счастью, среди детей пострадавших нет. Он подчеркнул, что ночью россияне также били по Днепровской, Николаевской, Сумской областях, а утром атаковали Одесскую область.

«Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами. Именно поэтому очень важно как можно скорее воплотить все, о чем договорились с партнерами на днях в Италии. Украине нужна защита. ПВО прежде всего. Дроны-перехватчики», — сказал президент.

Он добавил, что обсудил усиление ПВО с партнерами и рассказал о позитивных сигналах от западных союзников.

«Нужно усилить санкции. Ожидаем одобрения нового санкционного пакета. Все, что будет давить и останавливать Россию, должны воплощать как можно быстрее», — подчеркнул Зеленский.

Утром 11 июля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «шахед».

Позже российские оккупанты атаковали Одессу. В результате российской атаки пострадали восемь человек.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ПВО Владимир Зеленский Харьков Обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies