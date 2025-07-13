Американский военный аналитик Кристина Гарвард объяснила NV, повлияла ли на фронт приостановка поставок оружия из США, какие вооружения критически нужны ВСУ, и почему РФ усилила удары по тылу и пошла на прорыв к Покровску и Днепропетровской области.

На прошлой неделе решение Пентагона приостановить поставки части вооружения в Украину вызвало тревогу в Киеве и среди союзников. Ведь оно касалось критически важного для Украины вооружения — ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов.

Однако уже через неделю Вашингтон официально возобновил. Это произошло на фоне разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также очередных массированных ударов России по Украине и ее активных наступательных действиях на Донбассе.

О том, сможет ли Украина самостоятельно сдерживать эти атаки без помощи союзников, что сейчас критически важно для защиты неба, и почему Россия распыляет украинскую ПВО ударами по разным городам, NV поговорил с Кристиной Гарвард, американским аналитиком по вопросам России Института изучения войны (ISW), которая внимательно отслеживает как ситуацию на фронте, так и изменения в российском ВПК.

— На прошлой неделе Пентагон решил приостановить поставки некоторых видов вооружения в Украину. Однако ситуация изменилась и президент США Дональд Трам объявил о его возобновлении. Повлияла ли эта пауза в американской помощи на ситуацию на поле боя?