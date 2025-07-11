В Одессе в результате удара шахедами пострадали 11 человек, есть разрушения домов и инфраструктуры

11 июля, 15:37
Войска РФ днем 11 июля атаковали Одессу дронами (Фото: Думская / Telegram)

В Одессе в результате российской атаки шахедами днем в пятницу, 11 июля, пострадали восемь человек, есть разрушения инфраструктуры, сообщается на портале городских властей в Telegram.

15:35. В МВД сообщили, что в Одессе известно об 11 пострадавших, информация обновляется. Погибла лошадь.

Обновлено в 13:40. Глава ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона Единые новости рассказал, что количество раненых возросло до девяти, семеро из них госпитализированы. Повреждена гражданская инфраструктура, жилой дом, СТО и конюшня.

Он отметил, что россияне атаковали город ударными БпЛА посреди рабочего дня, когда на пляжах и улицах находилось много людей.

Известно о повреждении гражданской инфраструктуры, жилых и административных зданий, автомобилей, сообщили в горсовете.

Всем раненым оказывается медицинская помощь, сказано в сообщении.

Ранее 11 июля в Одессе раздавались взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о группе ударных БпЛА возле города и работе ПВО. Местные паблики писали о прилетах в Одессе.

В ночь на 11 июля российская армия ударила шахедами по Харькову, поврежден роддом, пострадали восемь человек.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Одесса Война России против Украины шахеды атака шахедов Дроны

Поделиться:

