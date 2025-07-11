Киев во время атаки 10 июля (Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Вечером 11 июля российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по ряду украинских регионов. В Чугуевской громаде на Харьковщине зафиксировано около десяти взрывов.

06:42 Россия атаковала центр Харькова шахедами: попадание по жилым домам и медучреждению, есть пострадавший

05:49 В результате обстрела Чугуева ранения получили трое гражданских лиц. В центральной части города разрушены два частных жилых дома. Значительные повреждения получило здание Чугуевской городской больницы, сообщила городской голова Минаева.

05:44 В Харькове прогремела серия взрывов. В то же время в Сумах было слышно по меньшей мере шесть взрывов, сообщает Суспільне.

05:15 Суспільне сообщает о взрывах в Сумах.

03:05 Общественное Общественное сообщает о повторных взрывах в Николаеве.

Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских дронах в районе Люботина.

Суспільне сообщило о десятках взрывов в Чугуевской общине на Харьковщине.

Несколько групп дронов-камикадзе также были обнаружены над Херсонской областью — они двигались в направлении Николаевщины.

В Николаеве объявлена воздушная тревога. Городской голова Сенкевич сообщил о взрывах, которые раздавались в городе.

Сейчас информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением воздушной угрозы.