Рахманин объяснил, почему оборонный бюджет Украины всегда меньше, чем нужно военным

Народный депутат Украины от фракции Голос, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV объяснил, почему оборонный бюджет Украины всегда меньше, чем нужно военным.

«Давайте так, это очень сложный вопрос, он многослойный, если хотите. Оборонный бюджет всегда закладывается в проекте государственного бюджета немножко меньше, а иногда даже существенно меньше, чем реально будет потрачено. И когда принимается закон о государственном бюджете, и те, кто его составляет, и те, кто голосуют, — они прекрасно это понимают», — заявил Рахманин в эфире Radio NV.

Нардеп объяснил, что расходы нужно закладывать «чуть меньше», потому что при этом нужно указывать финансовый источник, и если с ним пробема, то накапливается критический государственный долг.

«А если он очень критический, то, соответственно, ты не сможешь получать кредит», — отметил Рахманин.

«Поэтому сумма, которая закладывается в оборонный бюджет, прежде всего бюджет, который идет на Вооруженные силы, она все равно не будет соответствовать реальным потребностям. Все равно она будет меняться в течение года и не один раз», — подытожил нардеп.

Он также рассказал, что «почти 100%» доходов Украины от налогов и сборов идут на Силы обороны и эти доходы «особо не увеличиваются», тогда как расходы увеличиваются за счет денежного вознаграждения.

«Денежное вознаграждение разное. То есть и заработная плата, и боевые выплаты, и выплаты за ранения, выплаты семьям погибших — это постоянно увеличивается. Этот объем увеличивается, а взамен доходы в бюджете не увеличиваются. И поэтому, как будет решаться проблема Министерства финансов прежде всего — для меня пока загадка. Это очень сложный вопрос», — объяснил Рахманин.

Ранее сообщалось, что на оборонные нужды в 2026 году планируют потратить 2,8 трлн грн.

«Более половины расходов — около 45% - это запланированное денежное обеспечение военнослужащих. Рекордные 955 млрд грн (треть всех средств на оборону) планируется направить на закупку и производство вооружения», — уточнила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

17 сентября нардеп Ярослав Железняк заявлял, что в проекте бюджета Украины на 2026 год заложено меньше денег на оборону, чем нужно по состоянию на сегодня.