Юрист перечислил самые скандальные дела судьи ОАСК Аблова, который добивается пенсии в 100 тысяч гривен 1 мая, 17:28 Судья Евгений Аблов, обвиняемый в попытке захватить государственную власть, добивается немалых выплат от государства (Фото:Слідство Інфо)

Юрист Фонда DEJURE Владимир Гришко в интервью Radio NV перечислил самые скандальные дела судьи ликвидированного Окружного административного суда Киева Евгения Аблова, который пытается уйти в отставку вместо увольнения, что сохранит для него выплаты от государства в размере не менее 100 тысяч гривен.



«На самом деле против и Волка (главы ликвидированного ОАСК), и Аблова слушается уголовное дело. Они подозреваются и обвиняются в попытке захватить государственную власть, когда они были судьями ОАСК. Они и сейчас по факту остаются ими, просто суд ликвидировали. И это дело слушается в Высшем антикоррупционном судье, им грозит реальное заключение», — напомнил Гришко в эфире Radio NV.

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Кроме того, по словам юриста, именно по решению Аблова в 2014 году беркутовцы разгоняли Майдан.

Также этот судья удовлетворил обращение депутата сейчас запрещенного пророссийского Оппозиционного блока — За жизнь, заблокировав переименование УПЦ МП, за которое проголосовала в 2019 году Верховная Рада.

Еще Аблов «председательствовал по делу, фактически легитимизировавшему схему рюкзаков Авакова, когда были эти закупки в феврале 2015 года» и удовлетворил иск экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, продолжил перечислять Гришко.

«И много многочисленных фактов, которые могут свидетельствовать о недобросовестности этого судьи. Основным [фактом] является это дело, которое слушается сейчас в Высшем антикоррупционном суде, о попытке захватить государственную власть», — добавил юрист.

По его словам, если Высший совет правосудия не удовлетворит все жалобы на судью Аблова, он сможет удовлетворить его отставку.

«Однако мне кажется, что это будет не то что рисково и не то что непопулярное, но и довольно сомнительно даже с юридической точки зрения. Потому что действительно те поданные жалобы и в целом по всем фактам, которыми известен Аблов, — все это свидетельствует о том, что это может легко тянуть именно на увольнение и применение высшего дисциплинарного взыскания», — отметил Гришко.

Если Аблов сможет выйти в отставку, он получит пожизненный статус судьи в отставке, выплату выходного пособия в размере трех заработных плат судьи и пожизненное содержание, которое, по словам юриста, может насчитывать от 100 до 200 тысяч гривен в месяц.

Об попытках судьи Аблова уйти в отставку, сохранив выплаты от государства, ранее сообщал Центр противодействия коррупции.