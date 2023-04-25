Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненной зарплатой — ЦПК 25 апреля, 16:52 Евгений Аблов (Фото:Bihus.info)

Судья скандального ОАСК Евгений Аблов через ВСП пытается уйти в отставку, избежав увольнения, это также сохранит ему выплаты от государства — около 100 000 грн в месяц, сообщает Центр противодействия коррупции.

Там также уточнили, что 27 апреля Высший совет правосудия рассмотрит заявление об отставке Аблова.

«Сейчас на его рассмотрении находится несколько жалоб относительно действий судьи Аблова. К тому же, Аблов находится на скамье подсудимых в ВАКС, где его обвиняют в коррупционных преступлениях», — говорится в сообщении.

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В ЦПК объяснили, что если члены ВСП удовлетворят заявление об отставке, Аблов избежит увольнения за нарушения и фактически оставит должность судьи с почестями, значительными выплатами от государства (около 100 000 грн в месяц).

Отмечается, что такие действия ВСП откроют возможность для всех судей скандального ОАСК избежать увольнения, обеспечить себе пожизненную пенсию и еще и иметь иммунитет от правоохранителей, ведь судью в отставке также невозможно задержать без разрешения ВСП.

При этом в дальнейшем отмена отставки и выплат для таких судей возможна только в случае их привлечения к уголовной ответственности.

В ЦПК призывают ответственные органы способствовать решению проблемы.

В частности, ВСП — остановить рассмотрение вопроса отставки судей до рассмотрения дисциплинарных жалоб в отношении них.

А Верховную Раду — предоставить ВСП право временно рассматривать жалобы в отношении судей до создания службы дисциплинарных инспекторов.