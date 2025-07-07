Старинный замок и известные гости: экс-министр Злочевский три дня праздновал свадьбу дочери в элитном отеле Флоренции — СМИ

7 июля, 14:05
Поделиться:
Место празднования свадьбы Анны Злочевской, дочери обвиненного в коррупции экс-министра экологии, Италия (Фото: Скриншот видео / Украинская правда / Youtube)

Место празднования свадьбы Анны Злочевской, дочери обвиненного в коррупции экс-министра экологии, Италия (Фото: Скриншот видео / Украинская правда / Youtube)

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, который пытался дать правоохранительным органам Украины рекордные $6 млн взятки, три дня праздновал свадьбу своей дочери Анны в элитном замке в пригороде Флоренции в Италии.

Об этом свидетельствует журналистское расследование Украинской правды, которое опубликовали в понедельник, 7 июля.

Свадьбу праздновали в древнем замке, сутки в отеле которого стоят от 85 тыс. грн. Общая стоимость свадьбы с арендой замка, кейтерингом и другими услугами может составлять около 1 млн евро, сообщает журналист Михаил Ткач в видео УП.

Реклама

Женихом Анны Злочевской был Антон Фисталь — внук, сын и племянник медицинских монополистов. Его дедушка — Эмиль Фисталь — остался в Донецке после оккупации, лечит оккупантов и голосовал на псевдореферендуме.

Читайте также:
Ни один обличитель коррупции не получил вознаграждение, которое было обещано Зеленским — экс-агент НАБУ

Отец жениха умер, а дядя, Герман Фисталь, за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП по подозрению в хищении средств на закупку медицинского оборудования для онкобольных. По данным правоохранителей, участниками схемы завладели 231 млн грн путем завышения стоимости оборудования.

В целом компании, связанные с Фисталем, согласно информации в видео УП, постоянно выигрывают многомиллионные тендеры в Украине, в частности, на поставку скорых.

Всего на свадьбе было около 150 гостей, среди них — много людей, которые связаны со страной-агрессором Россией или временно оккупированными территориями Украины. Среди них — Христос Силициотис, муж экс-директора главной газодобывающей компании Злочевского Бурисмы и топ-менеджер двух кипрских компаний, против которых Украина ввела санкции за вывод средств и уклонение от налогов.

Читайте также:
«Начнем с ревизии». Гетманцев предупредил, что из-за Трампа в Украине возьмутся за всех «уважаемых людей» с разрешениями на месторождения

Также, по данным УП, на свадьбе были брат Злочевского — Владислав; топ-чиновник времен Януковича Игорь Лысенко и Станислав Глимбовский, связанный с экс-главой Госфискальной службы Романом Насировым.

По данным СМИ, Злочевский и его семья сейчас живут на Кипре. Экс-министр остается одним из крупнейших частных добытчиков газа в Украине, его бизнес зарегистрирован в основном на дочерей и оффшоры на Кипре.

1 августа 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение о признании виновности Злочевским, который признал свою вину по делу 2020 года о взятке в 6 миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику.

Взятку хотели дать за закрытие уголовного дела против Злочевского относительно его причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного Реал банку, и легализации этих средств.

26 апреля 2022 года ВАКС снял арест со взятки в размере 6 млн долларов, а деньги перечислили на нужды ВСУ.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Николай Злочевский Италия Свадьбы Газ Коррупция Взятка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies