Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский , который пытался дать правоохранительным органам Украины рекордные $6 млн взятки, три дня праздновал свадьбу своей дочери Анны в элитном замке в пригороде Флоренции в Италии.

Об этом свидетельствует журналистское расследование Украинской правды, которое опубликовали в понедельник, 7 июля.

Свадьбу праздновали в древнем замке, сутки в отеле которого стоят от 85 тыс. грн. Общая стоимость свадьбы с арендой замка, кейтерингом и другими услугами может составлять около 1 млн евро, сообщает журналист Михаил Ткач в видео УП.

Реклама

Женихом Анны Злочевской был Антон Фисталь — внук, сын и племянник медицинских монополистов. Его дедушка — Эмиль Фисталь — остался в Донецке после оккупации, лечит оккупантов и голосовал на псевдореферендуме.

Отец жениха умер, а дядя, Герман Фисталь, за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП по подозрению в хищении средств на закупку медицинского оборудования для онкобольных. По данным правоохранителей, участниками схемы завладели 231 млн грн путем завышения стоимости оборудования.

В целом компании, связанные с Фисталем, согласно информации в видео УП, постоянно выигрывают многомиллионные тендеры в Украине, в частности, на поставку скорых.

Всего на свадьбе было около 150 гостей, среди них — много людей, которые связаны со страной-агрессором Россией или временно оккупированными территориями Украины. Среди них — Христос Силициотис, муж экс-директора главной газодобывающей компании Злочевского Бурисмы и топ-менеджер двух кипрских компаний, против которых Украина ввела санкции за вывод средств и уклонение от налогов.

Также, по данным УП, на свадьбе были брат Злочевского — Владислав; топ-чиновник времен Януковича Игорь Лысенко и Станислав Глимбовский, связанный с экс-главой Госфискальной службы Романом Насировым.

По данным СМИ, Злочевский и его семья сейчас живут на Кипре. Экс-министр остается одним из крупнейших частных добытчиков газа в Украине, его бизнес зарегистрирован в основном на дочерей и оффшоры на Кипре.

1 августа 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение о признании виновности Злочевским, который признал свою вину по делу 2020 года о взятке в 6 миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику.

Взятку хотели дать за закрытие уголовного дела против Злочевского относительно его причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного Реал банку, и легализации этих средств.

26 апреля 2022 года ВАКС снял арест со взятки в размере 6 млн долларов, а деньги перечислили на нужды ВСУ.