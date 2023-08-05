Дело о рекордной взятке. Приговор ВАКС по соглашению экс-министра Злочевского со следствием засекретили 5 августа, 20:40 Николай Злочевский (Фото:Burisma Group)

Высший антикоррупционный суд засекретил решение по соглашению о признании вины бывшим министром экологии времен Януковича Николая Злочевского. Об этом сообщает Судебный репортер.

Как сказано в реестре, судебное решение скрыли согласно п. 4 ч.1 ст. 7 закона О доступе к судебным решениям.



1 августа Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности Злочевским и назначил ему наказание в виде 68 тысяч гривен штрафа. Он признал вину по делу о взятке в 6 миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие уголовного дела в отношении себя.

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Общественная организация Transparency International Ukraine писала, что в деле Злочевского в 2023 году изменили квалификацию — с тяжкого преступления (от 5 до 10 лет лишения свободы) на нетяжкое, максимальное наказание за которое предусматривает до 2 лет лишения свободы. Это позволило договориться о наказании в виде штрафа, заявили в TI Ukraine. По условиям соглашения экс-министр сам перечислил 500 млн грн на ВСУ и еще 160,5 млн грн — через третьих лиц.

12 июня 2020 года детективы НАБУ и САП задержали трех человек, которые, по их информации, пытались передать рекордную взятку руководителям антикоррупционных органов. Среди них был первый замначальника налоговой службы Киева.

Взятку хотели дать за закрытие уголовного дела против экс-министра экологии Николая Злочевского о его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ПАО Реал банк, и легализации этих средств. «Услугу» оценили в 5 млн долларов, еще 1 млн чиновник налоговой взял себе «сверху», заявили в НАБУ.

В апреле 2022 года рекордную взятку перечислили на нужды обороноспособности Украины.