Крупнейшая взятка в истории Украины. ВАКС утвердил соглашение экс-министра экологии Злочевского со следствием 1 августа, 19:45 Николай Злочевский (Фото:Группа компаний «Бурисма)

Во вторник, 1 августа, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем Злочевским и назначил ему наказание в виде штрафа 68 000 гривен.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

Злочевский заключил соглашение со следствием, где он признал свою вину по делу о взятке в 6 миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие уголовного производства в отношении себя.

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В САП отметили, что прокурор учел, что Злочевский признал вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении.

В прокуратуре отметили, что по результатам сотрудничества с прокурорами САП, кроме основного наказания, обвиняемый уплатил 500 миллионов гривен на помощь ВСУ для проекта Армия Дронов.



Кроме того, он оказал помощь подразделениям Сил обороны, приобретя оборудование на общую сумму более 160 миллионов гривен.



Суд признал Злочевского виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369−2 УК Украины.



12 июня 2020 года детективы НАБУ и САП задержали трех человек, которые, по их информации, пытались передать рекордную взятку руководителям антикоррупционных органов. Среди них был первый заместитель начальника налоговой службы Киева.



Взятку хотели дать за закрытие уголовного дела против экс-министра экологии Украины Николая Злочевского относительно его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ПАО Реал банк, и легализации этих средств. «Услугу» оценили в 5 млн долларов, еще 1 млн чиновник налоговой взял себе «сверху», заявили в НАБУ.



26 апреля 2022 года ВАКС снял арест со взятки в размере 6 млн долларов, а деньги перечислили на нужды ВСУ.