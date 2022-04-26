Самую большую взятку в истории Украины в 6 млн долларов передали на нужды украинской армии — НАБУ 26 апреля, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Часть взятки для руководства НАБУ и САП, которую передали ВСУ (Фото:nabu.gov.ua)

Высший антикоррупционный суд снял арест со взятки в размере 6 млн долларов, которой собирались подкупить руководство НАБУ и САП, а деньги перечислили на нужды ВСУ, — об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Сообщается, что решение о передаче денег инициировали детективы бюро и прокуроры САП. 6 млн долларов (более 170 млн грн) уже перечислили на нужды обороноспособности Украины. По данным НАБУ, это самая большая взятка в истории Украины.



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12 июня 2020 года детективы НАБУ и САП задержали трех человек, которые, по их информации, пытались передать рекордную взятку руководителям антикоррупционных органов. Среди них был первый замначальника налоговой службы Киева.

Взятку хотели дать за закрытие уголовного дела против экс-министра экологии Украины Николая Злочевского о его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ПАО Реал банк, и легализации этих средств. «Услугу» оценили в 5 млн долларов, еще 1 млн чиновник налоговой взял себе «сверху», заявили в НАБУ.

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