Самую большую взятку в истории Украины в 6 млн долларов передали на нужды украинской армии — НАБУ

26 апреля, 21:08
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Часть взятки для руководства НАБУ и САП, которую передали ВСУ (Фото:nabu.gov.ua)

Часть взятки для руководства НАБУ и САП, которую передали ВСУ (Фото:nabu.gov.ua)

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Высший антикоррупционный суд снял арест со взятки в размере 6 млн долларов, которой собирались подкупить руководство НАБУ и САП, а деньги перечислили на нужды ВСУ, — об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Сообщается, что решение о передаче денег инициировали детективы бюро и прокуроры САП. 6 млн долларов (более 170 млн грн) уже перечислили на нужды обороноспособности Украины. По данным НАБУ, это самая большая взятка в истории Украины.

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12 июня 2020 года детективы НАБУ и САП задержали трех человек, которые, по их информации, пытались передать рекордную взятку руководителям антикоррупционных органов. Среди них был первый замначальника налоговой службы Киева.

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Взятку хотели дать за закрытие уголовного дела против экс-министра экологии Украины Николая Злочевского о его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ПАО Реал банк, и легализации этих средств. «Услугу» оценили в 5 млн долларов, еще 1 млн чиновник налоговой взял себе «сверху», заявили в НАБУ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Николай Злочевский Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) Взятка ВАКС Война России против Украины

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