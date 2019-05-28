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«Не успеваем переформатироваться»: Народный фронт пойдет на выборы в Раду по мажоритарным округам

Вчера, 14:11
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«Не успеваем переформатироваться»: Народный фронт пойдет на выборы в Раду по мажоритарным округам - фото

Народный фронт

Бурбак подтвердил, что Народный фронт пойдет на выборы в Раду по мажоритарным округам

Депутаты Народного фронта будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам.

Об этом заявил лидер фракции НФ Максим Бурбак, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ (о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов — ред.) является антиконституционным и выборы должны были быть очередные… но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам», — сказал Бурбак.

По его словам, независимо от того, будут ли представители Народного фронта в парламенте следующего созыва, политсила будет продолжать работать и отстаивать те ценности, которые она отстаивала с 2014 года.

Бурбак также добавил, что партия готова участвовать в очередных парламентских выборах в октябре 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что Народный фронт из-за незначительных рейтингов рассматривает сценарий, при котором партия не формирует свой список и не выдвигает по нему кандидатов, а делает ставку на мажоритарные округа.

Также была информация, что Народный фронт рассматривает возможность вообще не идти на парламентские выборы.

Теги:   Парламентские выборы Максим Бурбак Народный фронт

Спецтема   Выборы в Раду

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