Сделать ставку на округа: Народный фронт может не пойти на выборы в Раду по своим спискам — СМИ Вчера, 08:18 Цей матеріал також доступний українською nfront.org.ua На выборах в Раду Народный фронт может сделать ставку на округа nfront.org.ua

В Народном фронте продолжаются дискуссии относительно формата участия партии на выборах в Верховную Раду, сообщает Lb.ua со ссылкой на источники.

Отмечается, что из-за незначительных рейтингов всерьез рассматривается сценарий, при котором партия не формирует свой список и не выдвигает по нему кандидатов.



В то же время политсила сделает ставку на мажоритарные округа.

Окончательное решение еще не принято, идут дискуссии, но есть промежуточное.

Так, по состоянию на вечер понедельника, члены партии постановили сосредоточить усилия на мажоритарных округах общей численностью около 40.

«Это позволит нам сохранить свое представительство в будущей Раде и, вместе с тем, избежать провала по партийной линии», — пояснил один из нардепов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Народный фронт рассматривает возможность вообще не идти на парламентские выборы.