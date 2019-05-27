СМИ: Народный фронт может не пойти на парламентские выборы Сегодня, 10:23 2897 Цей матеріал також доступний українською Народный фронт Объединение Яценюка с Гройсманом не было поддержано фракцией и всеми лидерами НФ Народный фронт

Руководство партии Народный фронт рассматривает возможность вообще не идти на парламентские выборы, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в политсиле.

По данным издания, до последнего времени велись переговоры о совместном походе на парламентские выборы между Народным фронтом и премьер-министром Владимиром Гройсманом, который планирует вести в парламент партию Украинская стратегия.



Отмечается, что на прошлой неделе собеседники в НФ, ориентирующиеся на Арсения Яценюка, утверждали, что команды Гройсмана и Яценюка договорились о формировании списка в пропорции 50 на 50. Тогда как в окружении Гройсмана наличие окончательных договоренностей отрицали.

«Пока не видно, как допрыгнуть до 5%. Объединение с Гройсманом не было поддержано фракцией и всеми лидерами», — сказал собеседник в НФ.

Отмечается, что особенно такому объединению противился министр внутренних дел Арсен Аваков.

Собеседники в Народном фронте признают, что объединение с Гройсманом несло для них риск попасть под огонь со стороны Петра Порошенко, что само по себе нивелировало бы возможные плюсы от альянса с нынешним премьером.