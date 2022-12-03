Полиция ищет, кто слил журналистам фото замглавы ОП Кирилла Тимошенко за рулем дорогого автомобиля 3 декабря, 18:48 Полиция ищет, кто слил журналистам фото заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко за рулем дорогого автомобиля (Фото:Украинская правда)

Полиция ищет, кто помог журналистам Украинской правды обнаружить замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко за рулем Porsche Taycan последней модели стоимостью 100 тысяч долларов.

По данным трех источников УП в правоохранительных органах, после публикации расследования Невоенное положение заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Нацполиции Киева открыл уголовное производство по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения Безопасный город.

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В распоряжении редакции есть номер соответствующего производства №12022100000000920.

Производство было зарегистрировано на следующий день после публикации по статье 362 ч. 2 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящихся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

По информации источников УП в правоохранительных органах в рамках расследования Главным управлением Нацпола было поручено Департаменту стратегических расследований допросить в качестве свидетелей двух человек и провести другие следственные действия.

Накануне, 2 декабря Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко летом был замечен за рулем Porsche Taycan последней модели. Само авто, по данным журналистов, принадлежит непубличному бизнесмену Вемиру Давитяну и стоит около $100 тысяч.

В расследовании также говорится, что Тимошенко не только ездил на дорогом авто, но и арендует особняк на почти 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему. Интересно, что дом принадлежит владельцу крупного строительного бизнеса Игорю Никонову. Замглавы ОП объяснил, что арендует это жилье по соображениям безопасности, поскольку его собственное расположено в опасном, учитывая регулярные ракетные обстрелы, месте.

Кирилл Тимошенко уже не в первый раз становится фигурантом скандального расследования. В конце октября журналисты Bihus.info сообщили, что замглавы Офиса президента пользуется в служебных целях автомобилем Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей.

После огласки Тимошенко объяснил, что использовал машину как служебную, в том числе для поездок на деоккупированные территории, а также заявил, что откажется от ее использования.