Некоторые народные депутаты накануне голосования за законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП хотят от власти «гарантий», что после этого антикоррупционные органы не возьмутся за тех депутатов, которые голосовали за предыдущий законопроект № 12414.

Об этом говорится в статье Украинской правды «И за нами придут». Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?

Собеседники УП в правоохранительных кругах заявили о стремлении депутатов получить «какие-то призрачные гарантии», что НАБУ и САП не начнут с «особым рвением» работать над расследованием против тех парламентариев, которые «так рьяно голосовали „за“ законопроект 12414 под собственные аплодисменты и не скрывая неуместного удовольствия».

По информации источников Украинской правды, приближенных к Офису президента, речь идет о шести возможных подозрениях депутатам из президентской фракции. Они касаются незаконного обогащения и недостоверного декларирования и, по словам собеседников, эти материалы были подготовлены еще до голосования, «а сейчас — и подавно».

В то же время представители антикоррупционных органов, с которыми пообщались журналисты УП, подчеркивают, что они не «СБУ или ГБР» и не занимаются «политическим преследованием».

«Мы на этих принципах работали и работаем. Это наша гарантия безопасности. Но если политическая власть не хочет бороться с коррупцией — в разы сложнее сделать то, чего ожидает общество», — отметил собеседник издания.

30 июля Профильный комитет Верховной Рады поддержал за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Скандальный законопроект № 12414 по НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

29 июля нардепы зарегистрировали четыре собственных законопроекта о независимости НАБУ и САП: