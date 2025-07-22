Блицкриг против антикоррупционных реформ. Удар Рады по независимости НАБУ и САП возмутил лидеров мнений, которые вспоминают Януковича и законы 16 января

Украинские лидеры мнений, журналисты и общественные деятели с возмущением комментируют законопроект 12414 , который сегодня приняла Верховная Рада. 263 депутатов проголосовали за него несмотря на многочисленные публичные призывы не поддерживать этот документ, предусматривающий ограничение независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Законопроект не вступит в силу, пока его не подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

НАБУ и САП в совместном заявлении за считанные часы до голосования заявили, что предложенные документом изменения «фактически уничтожат» независимость САП и деятельность НАБУ. Особый акцент в заявлении сделан на таких противоречивых нормах уже принятого законопроекта 12414:

генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

генпрокурор получает право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

В ведомствах заявляют, что фактически при таких условиях руководитель САП становится «номинальной фигурой», а НАБУ потеряет независимость и превратится в подразделение Офиса генпрокурора.

«Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине», — тщетно призвали НАБУ и САП еще до противоречивого решения Рады.

С аналогичными аргументами, подчеркивая угрозу для антикоррупционных реформ в Украине за последние 10 лет, законопроект 12414 раскритиковала также Transparency International Ukraine, ряд нардепов и политиков, включая главу комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасию Радину (Слуга народа).

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект. «Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией, сегодня было уничтожено. Они [депутаты] действовали в условиях конфликта интересов, голосуя за этот закон», — сказал Кривонос.

NV собрал мнения украинских лидеров мнений относительно новых угроз для НАБУ и САП.

Журналистка, радиоведущая и медиаэксперт Татьяна Трощинская, лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе 2024 года, сравнила принятый сегодня законопроект со скандальными законами 16 января 2014 года, которыми режим Виктора Януковича пытался ограничить действия участников Революции достоинства.

«Чувствую себя 16 января 2014 года. Какой позор. […] 12414 стоило бы ветировать. Но не думаю, не для того они спешили», — написала Трощинская, перечислив основные нормы закона.

Главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко, как и Татьяна Трощинская, вспомнила события 2014 года и Революции достоинства. «Когда я смотрю, как сегодня власть уничтожает независимую антикоррупционную инфраструктуру, чтобы сохранить себя, у меня перед глазами стоят картинки одиннадцатилетней давности. Как люди идут вверх по Институтской с деревянными щитами. Как мне 24, и я стою в холле Главпочтамта, и туда приносят очередное тело убитого протестующего, и я смотрю на его отвернутое мертвое лицо», — вспомнила Руденко.

Она отметила, что «не знает, где тогда был будущий президент Зеленский», видел ли он это и помнит ли. «Антикоррупционные органы были достижением Майдана. Они оплачены кровью людей. Людей, которых сегодня предали», — подчеркнула Руденко.

Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, публицист и общественный деятель, напомнил, что в последние годы «в Украине действовало неписаное соглашение о том, чтобы не ликвидировать достижения Революции Достоинства — прежде всего курс в Европу».

«Многие вещи прощали каждой властной команде, пока это соглашение действовало. Я не знаю, какими словами объяснить, что не надо это разрушать. Это то, на чем держится вся страна, — на мечте о европейском, а не российском будущем. Не делайте этой ошибки, пожалуйста. Она очень, очень дорого будет стоить», — призвал он.

Инвестбанкир Сергей Фурса, финансовый эксперт, публицист и радиоведущий, констатировал «антиантикоррупционный блицкриг» в Украине и заметил: «Многие люди упрекают НАБУ и САП в неэффективности. Но учитывая как быстро и откровенно идет в Украине сейчас антиантикоррупционный блицкриг, работа НАБУ и САП очень пугает их потенциальных клиентов, а значит и эффективность гораздо выше, чем может показаться».

По мнению Фурсы, «если для ограничения деятельности НАБУ готовы рискнуть европейской интеграцией и поддержкой партнеров во время войны, то страх очень большой, а значит и работу НАБУ делает очень хорошую».

Журналистка NV Ольга Духнич отметила, что события в Украине приобретают угрожающее сходство с ловушкой, в которую в свое время попала Грузия, оказавшись с авторитарным пророссийским режимом у власти.

«Осенью прошлого года мы проводили небольшую встречу с грузинскими коллегами как раз после выборов в Грузии, и мы много говорили о том, почему у Грузии не получилось и как Украине не попали в эту ловушку. Но мы попали, попали фактором войны, который значимо влиял на общественные процессы в Грузии, а теперь влияет и у нас. У нас больше шансов вырваться, но трек как ни странно, очень похож», — отметила Духнич.

Она констатировала, что «раз в 10 лет нам предлагают авторитаризм, теперь с одновременно с продолжением большой горячей войны».

«История знает примеры, когда меньшие демократии выигрывали у больших диктатур. Но у меньшей автократии нет шансов. Все эти ребята, которым кажется, что сейчас они все себе выиграли, проиграют все вместе с государством и не успеют надеть косоворотки. И президент тоже, если подпишет, потому что де-факто подпишет растянутую во времени капитуляцию. В незначительном времени», — убеждена Духнич.

Бывший народный депутат Ирина Подоляк, продюсер NGL.media и экс-заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины, после голосования за спорный документ в Раде озвучила порцию критики в адрес президента Владимира Зеленского.

«Это важно — не бежать из государства, когда началась полномасштабка, но не менее важно — не бежать, когда война закончится. Мы это все терпим и боремся не за бывшую постсоветскую коррумпированную Украину, а за нормальное, честное и развитое демократическое государство, где есть баланс властных полномочий», — напомнила она.

Журналистка Янина Соколова назвала законопроект № 12414 «фактическим уничтожением антикоррупционных органов Украины».

Журналист, главный редактор Европейской правды Сергей Сидоренко горько пошутил, намекнув на угрозу сегодняшнего решения Рады для дальнейшей евроинтеграции Украины. Он отметил, что «политически самый счастливый человек в сфере евроинтеграции сейчас — это, наверное, Ольга Стефанишина [до обновления Кабмина была вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, сейчас должна быть назначена послом в США]».

«Быть уволенным с должности и от политической ответственности за три дня до того, как и евроинтеграция накроется медным тазом (или известным органом) — это джекпот какой-то, — иронично отметил Сидоренко. — Особенно в условиях, когда ты точно понимаешь, что сохраняя должность — не мог/не могла бы сделать абсолютно НИ-ЧТО-ГО, чтобы остановить этот треш. А вот выгребать бы пришлось. Сарказм, конечно, потому что поводов для счастья как-то не видно. Но политически — это просто невероятное везение», — резюмировал он.

Евгения Моторевская, руководительница отдела расследований военных преступлений The Kyiv Independent, напомнила о временах 12−15-летней давности, когда в Украине "расследования против представителей власти — депутатов, министров, топ-правоохранителей — были чем-то из жанра фантастики". «Никто не заморачивался со сложными схемами: просто воровали миллионами долларов — и оставались абсолютно неприкосновенными», — отметила она, приведя ряд похожих примеров из тех времен.

«Но НАБУ и САП действительно остановили достаточно схем и стали предохранителем для появления новых. Топ-чиновники и кулуарные „решалы“ понимали: к тебе могут прийти даже если ты — друг президента. Теперь очевидно так не будет», — предположила Моторевская.

«И тот факт, что сегодня за уничтожение НАБУ/САП голосовали представители разных политических сил — лишь подтверждает их эффективность. Потому что все эти силы в разное время были фигурантами расследований. Печально. Возмутительно. И, если честно, страшно за наше будущее», — подчеркнула журналистка.

Анна Бабинец, глава агентства журналистских расследований Слідство.Інфо, предположила, что следующим объектом нападок на антикоррупционные органы может быть Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

«Уже сейчас, как говорят источники, СБУ оперативно собирает материалы по еще одной антикоррупционной институции. И, вероятно, вскоре „хлопнет“ и ее», — заявила Бабинец.

«Просто не представляю, как Зеленский, Ермак, Умеров и другие будут объяснять иностранным партнерам необходимость этой спецоперации по уничтожению антикоррупционных органов. Это настоящий позор, который ценностно приближает нас к России. Против чего мы тогда воюем, если сами строим у себя авторитаризм?» — резюмировала она.