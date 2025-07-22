Рада приняла законопроект, который считают попыткой лишить НАБУ и САП независимости

Верховная Рада 22 июля проголосовала в целом за законопроект № 12414 , который ранее раскритиковали отдельные парламентарии и Transparency International как попытку лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП)

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за принятие законопроекта проголосовали 263 народных депутата.

Законопроєкт вносит дополнительные правки (текст которых эксклюзивно получило Radio NV) и изменения в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов.

Как следует из подписи, правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

НАБУ и САП в совместном заявлении за считанные часы до голосования заявили, что предложенные документом изменения «фактически уничтожат» независимость САП и деятельность НАБУ. В заявлении сказано, что проект закона предусматривает такие нормы:

генеральный прокурор получает доступ к всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору ;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НА БУ и, в случае их невыполнения , изменять подследственность , передавая дело другим органам ;

имеет может закрыть расследование по требованию стороны защиты ;

сам решает споры о подследственности ;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам ;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров - это решает только г енпрокурор .

В ведомствах заявляют, что фактически при таких условиях руководитель САП становится «номинальной фигурой», а НАБУ потеряет независимость и превратится в подразделение Офиса генпрокурора.

«Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине», - призывали НАБУ и САП.

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, в организации напомнили, что согласно документу Генпрокурор будет иметь полномочия:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, поскольку:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Поэтому в Transparency International утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

«Это представляет прямую угрозу независимости НАБУ — одного из ключевых антикоррупционных органов, созданного при поддержке международных партнеров как института, защищенного от политического влияния», — заявили в организации до голосования, призвав депутатов не поддерживать такие законодательные изменения и «не отменять результатов реформ, которых мы все последовательно достигали с 2014 года.»

Глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады и народный депутат Анастасия Радина ранее сегодня также призывала нардепов не голосовать за законопроект по расследованию дел о пропавших без вести после внесения туда поправок по САП.

«Ожидаемо, вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП. В законопроект № 12414 только что добавили правки, которые делают САП декоративной институцией и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора», — написала Радина.

Она отметила, что в случае голосования, вся антикоррупционная инфраструктура Украины «будет фактически уничтожена».

«Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект № 12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года. Призываю коллег ни в коем случае не поддерживать эту инициативу», — написала Радина.

По словам нардепа Ярослава Железняка, предложенные законопроектом поправки фактически подчинят НАБУ генпрокурору и позволят во время военного положения передавать подследственные Бюро дела другим правоохранительным органам.

Кроме того, руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП определяется генпрокурор, а не руководитель САП. Именно генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ.

Генпрокурор также получит право истребовать любое производство НАБУ и передать его на изучение другому прокурору. Кроме того, правки предусматривают ликвидацию нормы о запрете забирать у НАБУ производства.

Голосование в Раде состоялось на следующий день после того, как 21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели массовые обыски в отношении сотрудников НАБУ. В НАБУ отмечают, что следственные действия проводятся без судебных постановлений, в то время как СБУ и прокуратура подозревают в пособничестве России одного из топ-чиновников НАБУ. Одновременно Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем работникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, повлекших увечья пострадавших». Также СБУ начала внеплановую проверку соблюдения государственной тайны Специализированной антикоррупционной прокуратурой.